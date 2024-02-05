Доллар выше 91 рубля. Где предел падения курса российской валюты? Экономист Перепелица: курс доллара вряд ли превысит 100 рублей в 2024 году

Курс доллара на торгах Мосбиржи в понедельник поднимался выше 91 рубля. По данным Мосбиржи на 13:58 мск, доллар стоит 91,2 рубля, евро — 98,1 рубль. Снижению курса российской валюты способствовали завершение налогового периода в стране, рост спроса на валюту, падение цен на нефть и действия валютных спекулянтов. Каким будет предел ослабления курса рубля в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Рубль начал терять позиции после завершения налогового периода в России 29 января 2024 года (Во время налогового периода отечественные экспортеры традиционно продают большие объемы валюты, и это приводит к снижению курсов доллара и евро. Когда продажи завершаются, курс рубля обычно начинает снижаться). На 18:59 мск 29 января курс доллара составил 88,98 рубля, что на 76 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это время подешевел на 1,26 рубля, до 96,13 рублей. С 29 января по 13:58 мск 5 февраля американская валюта подорожала на 2,22 рубля, а европейская — на 1,97 рубля.

«В начале месяца рубль всегда слабеет на фоне сокращения продажи валюты со стороны экспортеров. На прошлой неделе курс рубля также ослаб из-за сокращения продаж валюты со стороны ЦБ на 800 млн рублей в день в валютном эквиваленте с 1 февраля»,

— отметил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» добавил, что давление на рубль может оказывать повышенный спрос на валюту, который наблюдается в последние недели.

«Это может быть связано с закупками импортных товаров государством и/или компаниями, в том числе возможно авансирование импорта в преддверии длинного китайского Нового года (с 10 по 24 февраля). Негативным фактором для рубля выступает информация о том, что Россия испытывает проблемы с поставками нефти в Индию и расчетами с Турцией из-за санкций США, которые были введены в конце прошлого года», — сказал аналитик.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица уточнил, что снижению курса рубля также способствовали действия валютных спекулянтов и падение цен на нефть до $76,9 за баррель эталонной североморской марки Brent.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что сейчас доллар торгуется в диапазоне 87,6-93,3 рубля, а евро — 94,45-99,3 рубля.

Каким будет предел ослабления рубля

По прогнозу Трифонова, 93-94 рубля за доллар — предел для ослабления курса российской валюты в первом квартале 2024 года: на фоне приближающихся выборов власти постараются стабилизировать курс.

Васильев считает, что доллар в феврале-марте будет стоить 87-93 рубля, а евро — 94-100 рублей.

Антонов выразил мнение, что в случае превышения долларом и евро верхних границ торговых диапазонов (93,3 рубля и 99,3 рубля соответственно), курсы американской и европейской валют могут достичь отметок 95 рублей и 100 рублей соответственно. Пределом ослабления курса рубля в 2024 году он назвал уровни 95 рублей за доллар и 101 рубль за евро .

«Эти значения могут быть достигнуты во втором квартале года на фоне сохраняющегося снижения цен на нефть, роста дефицита бюджета и возможного ослабления денежно-кредитной политики Банка России (снижения ключевой ставки с 16% — «Газета.Ru»). Сдерживать рубль будут продажи экспортеров, предвыборная кампания президента, налоговый период в конце месяца. ЦБ будет предпринимать меры по стабилизации курса рубля, чтобы не дать вновь начать расти инфляции», — предположил Антонов.

Как долго американская и европейская валюты продержатся на своих максимумах, будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию в США и Европе, геополитические события, действия центральных банков, уточнил аналитик.

«Вряд ли курс доллара превысит 100 рублей. Рубль — одна из самых недооцененных валют в мире. Если сравнивать золотовалютные резервы США и России по отношению к соответствующему объему денежной массы, рубль мог бы стоить в 10 раз меньше. По мере усиления роли России в геополитическом плане рубль будет дорожать и постепенно становиться инвестиционной валютой», — спрогнозировал Перепелица.

Он допустил, что постепенное укрепление курса рубля будет проходить уже в 2024 году.

«Фундаментальных причин существенного ослабления рубля нет. Геополитическая ситуация скорее всего будет развиваться в пользу России и как следствие, экономика будет развиваться, а рубль укрепляться. С другой стороны, ситуация в США и Европе очень далека от идеальной, и вероятно существенное ослабление этих валют в кратко- и среднесрочной перспективе по отношению к валютам стран БРИКС (союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии — «Газета.Ru»)», — пояснил Перепелица.