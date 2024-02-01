Турецкие банки прекращают сотрудничество с россиянами

Турецкие банки начали закрывать счета физических лиц из России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией. На данный момент расчеты все еще заморожены», — сообщили представители финансовых объединений.

По данным издания, политика турецких банков стала ужесточаться после того, как 22 декабря 2023 года президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

До этого курс доллара на закрытии биржи превысил 90 рублей.

На момент закрытия торгов 31 января курс евро составил 97,58 рубля. Последний раз на подобном значении он находился 10 января.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.