МЭА предрекло дефицит нефти в мире. Выгодно ли это России?

МЭА спрогнозировало дефицит нефти в мире уже в четвертом квартале этого года. Свою оценку агентство объяснило тем, что альянс ОПЕК+ добывает на 900 тыс. баррелей в сутки меньше спроса на его нефть.
«Рост потребления запасов нефти в третьем и четвертом кварталах 2023 года может оказать понижающее давление на рентабельность и активность нефтепереработки, приведя к существенному дефициту нефтепродуктов, особенно в последнем квартале года», — подчеркнули в МЭА.
В ноябре вице-премьер России Александр Новак объявил, что Москва продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки. Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу топлива на 500 тыс. баррелей в день.
По данным МЭА, Россия в октябре этого года снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 70 тыс. баррелей в сутки, до 7,5 млн. Доходы Москвы от поставок топлива за рубеж уменьшились на $25 млн (до $18,34 млрд) на фоне снижения мировых цен. При этом объем добычи Россией нефти в октябре составил 9,53 млн б/с по сравнению с 9,5 млн б/с в сентябре.
По информации МЭА, снижение цен на нефть оказало большее влияние на прибыль от поставок, чем сокращение дисконта на российский сорт нефти Urals к Brent. При этом поставки нефти оказались выше сентябрьских, а нефтепродуктов – снизились, следует из отчета.
К чему приведет дефицит
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода назвал дефицит нефти в мире в четвертом квартале возможным. Спрос на топливо в мире превышает его предложение, объяснил эксперт.
«Спрос увеличивается, прежде всего, за счет Индии и Китая. Страны наращивают потребление топлива после пандемии коронавируса. Нехватка инвестиций в новые проекты по добыче сырья тоже приводит к дальнейшему росту спроса.
Дефицит уже постепенно появляется, даже с учетом усилий США по добыче нефти. Цель действий России и Саудовской Аравии по сокращению нефтепоставок – удержание цены на топливо в диапазоне $85-95 за баррель Brent», — добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он пояснил, что ни Москве, ни Эр-Рияду сверхвысокие цены на нефть не нужны. Если стоимость сырья будет выше $85-95, это спровоцирует падение спроса конечных потребителей, бизнеса и стран в целом.
«До конца года Саудовская Аравия и РФ продолжат сокращать добычу нефти, а в других странах ОПЕК добыча, видимо, по-прежнему будет отставать от плана. Значит, предложение не успеет так вырасти, чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае», — добавил Лобода.
На этом фоне цена нефти Brent может вырасти до $90-95 за баррель, предположил он.
«Дефицитное состояние рынка нефти может стимулировать подъем цен, в конце года мы не исключаем выхода котировок Brent на уровни $90+. В фокусе внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке – чем горячее там будет обстановка, тем выше будет и «военная премия». В последнее время градус напряженности спал, что отразилось и в ценах, однако резонансный конфликт далек от своего завершения и еще может не раз взбудоражить рынки», — добавил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Помешать взлету нефтяных цен в обозримой перспективе могут дальнейший рост ставок Федеральной резервной системы США (вероятность нового повышения в декабре сейчас оценивается в 14%), а также ухудшение динамики макроэкономических показателей в Китае и усиление санкционного давления на российский сырьевой экспорт, считает Бахтин.
Что это значит для России
По словам Юшкова, России выгоден диапазон барреля Brent в $80-90. С лета цены на нефть росли – стоимость барреля Brent поднялась с $76 до $90, но в последнее время опустилась до уровня плюс-минус $80. По данным на 17:00 мск, он торгуется на отметке $83,06.
«Саудовская Аравия верстает бюджет исходя из $85-86. А США эта планка тоже устраивает. В 2024 году мировая экономика будет восстанавливаться. Это будет означать рост потребления энергии, поэтому цены на нефть будут высокими. Но Россия и Саудовская Аравия в случае сверхвысоких цен на нефть — $100 за баррель Brent – начнут выводить на рынок дополнительные объемы топлива», — сказал аналитик.
Юшков уточнил, что дорогая нефть важна для российского бюджета.
«Нефтяники платят в казну налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортную пошлину при поставках за рубеж. Они рассчитываются каждый месяц.
Когда нефть дорожает, поступления в бюджет растут. А когда он пополняется, растут доходы населения, и люди начинают больше потреблять. Кроме того, государство может направить дополнительные деньги на социальную сферу», — заключил аналитик.
Будут доходы в бюджете — будут и средства в Фонде национального благосостояния – главной «кубышке» России, которую государство использует для реализации крупных национальных проектов, когда в казне недостает денег, добавил Лобода. Дефицит бюджета с очень высокой вероятностью не выйдет по итогам 2023 года за плановые рамки в 2,9 трлн рублей, и это будет плюс для экономики в целом и для населения, подытожил он.