МЭА предрекло дефицит нефти в мире. Выгодно ли это России?

К концу года в мире может возникнуть существенный дефицит нефти. Такой прогноз содержится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства. Подобный сценарий возможен на фоне дальнейшего снижения нефтепоставок Россией и Саудовской Аравией, следует из документа. В случае недостатка предложения топлива в мире цены на него взлетят до $90-95 за баррель эталонной североморской марки Brent, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

МЭА спрогнозировало дефицит нефти в мире уже в четвертом квартале этого года. Свою оценку агентство объяснило тем, что альянс ОПЕК+ добывает на 900 тыс. баррелей в сутки меньше спроса на его нефть.

«Рост потребления запасов нефти в третьем и четвертом кварталах 2023 года может оказать понижающее давление на рентабельность и активность нефтепереработки, приведя к существенному дефициту нефтепродуктов, особенно в последнем квартале года», — подчеркнули в МЭА.

В ноябре вице-премьер России Александр Новак объявил, что Москва продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки. Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу топлива на 500 тыс. баррелей в день.

Как ОПЕК+ сокращал добычу нефти ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщили в июне в альянсе. В него входят Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан. Альянс до конца этого года снизил объем добычи на 2 млн баррелей в сутки — до 41,856 млн баррелей в день. Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, отметили в альянсе.



Согласно статистическим данным ОПЕК, по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн б/с, в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. Россия приняла решение о таком снижении добычи до конца 2023 года.



Саудовская Аравия 4 октября приняла решение о продолжении реализации меры по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.



ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн б/с из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября прошлого года вновь снизил добычу. В апреле последовало очередное сокращение. В картеле также объясняли снижение добычи желанием сделать рынок нефти более предсказуемым. Но Белый дом раскритиковал это решение и обвинил картель в «солидарности с Россией».

По данным МЭА, Россия в октябре этого года снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 70 тыс. баррелей в сутки, до 7,5 млн. Доходы Москвы от поставок топлива за рубеж уменьшились на $25 млн (до $18,34 млрд) на фоне снижения мировых цен. При этом объем добычи Россией нефти в октябре составил 9,53 млн б/с по сравнению с 9,5 млн б/с в сентябре.

По информации МЭА, снижение цен на нефть оказало большее влияние на прибыль от поставок, чем сокращение дисконта на российский сорт нефти Urals к Brent. При этом поставки нефти оказались выше сентябрьских, а нефтепродуктов – снизились, следует из отчета.

К чему приведет дефицит

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода назвал дефицит нефти в мире в четвертом квартале возможным. Спрос на топливо в мире превышает его предложение, объяснил эксперт.

«Спрос увеличивается, прежде всего, за счет Индии и Китая. Страны наращивают потребление топлива после пандемии коронавируса. Нехватка инвестиций в новые проекты по добыче сырья тоже приводит к дальнейшему росту спроса.

Дефицит уже постепенно появляется, даже с учетом усилий США по добыче нефти. Цель действий России и Саудовской Аравии по сокращению нефтепоставок – удержание цены на топливо в диапазоне $85-95 за баррель Brent», — добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он пояснил, что ни Москве, ни Эр-Рияду сверхвысокие цены на нефть не нужны. Если стоимость сырья будет выше $85-95, это спровоцирует падение спроса конечных потребителей, бизнеса и стран в целом.

«До конца года Саудовская Аравия и РФ продолжат сокращать добычу нефти, а в других странах ОПЕК добыча, видимо, по-прежнему будет отставать от плана. Значит, предложение не успеет так вырасти, чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае», — добавил Лобода.

На этом фоне цена нефти Brent может вырасти до $90-95 за баррель, предположил он.

«Дефицитное состояние рынка нефти может стимулировать подъем цен, в конце года мы не исключаем выхода котировок Brent на уровни $90+. В фокусе внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке – чем горячее там будет обстановка, тем выше будет и «военная премия». В последнее время градус напряженности спал, что отразилось и в ценах, однако резонансный конфликт далек от своего завершения и еще может не раз взбудоражить рынки», — добавил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Помешать взлету нефтяных цен в обозримой перспективе могут дальнейший рост ставок Федеральной резервной системы США (вероятность нового повышения в декабре сейчас оценивается в 14%), а также ухудшение динамики макроэкономических показателей в Китае и усиление санкционного давления на российский сырьевой экспорт, считает Бахтин.

Что это значит для России

По словам Юшкова, России выгоден диапазон барреля Brent в $80-90. С лета цены на нефть росли – стоимость барреля Brent поднялась с $76 до $90, но в последнее время опустилась до уровня плюс-минус $80. По данным на 17:00 мск, он торгуется на отметке $83,06.

«Саудовская Аравия верстает бюджет исходя из $85-86. А США эта планка тоже устраивает. В 2024 году мировая экономика будет восстанавливаться. Это будет означать рост потребления энергии, поэтому цены на нефть будут высокими. Но Россия и Саудовская Аравия в случае сверхвысоких цен на нефть — $100 за баррель Brent – начнут выводить на рынок дополнительные объемы топлива», — сказал аналитик.

Юшков уточнил, что дорогая нефть важна для российского бюджета.

«Нефтяники платят в казну налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортную пошлину при поставках за рубеж. Они рассчитываются каждый месяц.

Когда нефть дорожает, поступления в бюджет растут. А когда он пополняется, растут доходы населения, и люди начинают больше потреблять. Кроме того, государство может направить дополнительные деньги на социальную сферу», — заключил аналитик.

Будут доходы в бюджете — будут и средства в Фонде национального благосостояния – главной «кубышке» России, которую государство использует для реализации крупных национальных проектов, когда в казне недостает денег, добавил Лобода. Дефицит бюджета с очень высокой вероятностью не выйдет по итогам 2023 года за плановые рамки в 2,9 трлн рублей, и это будет плюс для экономики в целом и для населения, подытожил он.