Brent по $100 к концу года. Как это скажется на России

Что будет с ценами на нефть
Цены на нефть эталонной североморской марки Brent до конца года останутся в диапазоне $80-90 за баррель, предположил главный аналитик Совкомбанка Михаил Василев. В октябре цена нефти будет находиться около отметки $90 за баррель – то больше, то меньше, согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
«На стоимость топлива в основном будут влиять состояние мировой экономики и риски глобальной рецессии в условиях высоких процентных ставок в мире, политика альянса ОПЕК+ в отношении квот на добычу нефти, а также ситуация на Ближнем Востоке, палестино-израильский конфликт. Еще один фактор — усилия администрации США по снижению цен на нефть и бензин, в том числе за счет договоренностей с Венесуэлой об увеличении добычи», — прокомментировал Васильев.
В базовом сценарии израильско-палестинский конфликт окажет краткосрочную поддержку ценам на нефть и газ, уверен аналитик. Он ожидает, что конфликт будет ограниченным по территории и не распространится на крупные нефтедобывающие страны, такие как Иран.
«С одной стороны, чем дольше сохраняется конфликт на Ближнем Востоке, тем выше будет риск-премия в ценах на нефть. С другой стороны, сохраняются значительные риски того, что высокие процентные ставки в США и Европе толкнут мировую экономику в рецессию в ближайшие кварталы. Эти ожидания будут сдерживать подъем нефтяных цен значимо выше $90 за баррель», — уточнил Васильев.
Кроме того, обострение геополитики усиливает понижательные риски для мировой экономики, добавил эксперт. Наконец, при устойчивом закреплении нефтяных цен Brent выше $90 за баррель Саудовская Аравия и Россия могут нарастить объемы добычи нефти, заключил Васильев.
Сигналы о возможности повышения квот на добычу в ноябре были даны на прошлой неделе в рамках заседания ОПЕК+. Россия повысит добычу нефти и конденсата на 80 тыс. баррелей в сутки в этом году, до 10,5 млн баррелей в день, спрогнозировала ОПЕК в октябрьском докладе. Соответственно, добыча Москвой топлива уменьшится только на 500 тыс. баррелей в день в среднем за этот год.
Васильев ожидает дальнейшего замедления мировой экономики в ближайшие месяцы из-за максимальных за 20 лет процентных ставок в США и Европе. Это будет оказывать негативное влияние на потребление сырья и нефтяные цены, объяснил он.
«В то же время в случае падения нефтяных цен Brent ниже $80 за баррель альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может дополнительно сократить нефтедобычу», — отметил аналитик.
По словам Юшкова, действия России и Саудовской Аравии по снижению добычи нефти уже привели к определенному дефициту на мировом рынке.
«К четвертому кварталу тенденция нарастания дефицита возьмет свое. Особенно на фоне роста спроса на топливо со стороны Китая, Индии, Ближнего Востока и других стран Азии при ограниченных возможностях нарастить предложение на фоне недостатка инвестиций. В ОПЕК оценивали такой недостаток в десятки триллионов долларов. В этих условиях цена закрепится на уровне $90-100 за баррель, даже ближе к $100 за баррель», — подытожил Юшков.
Но это произойдет ближе к концу года и при условии, что не полетят черные лебеди втягивания других производителей нефти в палестино-израильский конфликт, добавил он.
Как ситуация с нефтью повлияет на Россию
Российский бюджет был сверстан, исходя из стоимости нефти в $70 за баррель.
«Сейчас мы зарабатываем гораздо больше, чем планировали, и во многом это компенсирует недополученные доходы от экспорта в первом полугодии 2023 года. Поэтому для России все пока позитивно», — прокомментировал Юшков.
Сохранение нефтяных цен на достаточно высоком уровне $80-90 за баррель и слабого курса рубля увеличивает доходы российских экспортеров и доходы бюджета, согласился Васильев.
«Это является одним из факторов поддержки российской экономики. Ее рост в этом году, как ожидается, превысит 2,3%», — отметил он.
В то же время высокие нефтяные цены пока не транслируются в укрепление курса рубля, добавил аналитик. Владимир Путин на прошлой неделе снова напомнил, что проблема повышенной волатильности нацвалюты заключается в невозврате валютной выручки со стороны экспортеров и ввел для них соответствующую обязанность в среду.
Что будет с ценами на газ
В октябре 2023 года Юшков ожидает небольшого затишья на газовом рынке.
«Цена на газ будет около $400 за тысячу кубометров. Колебания будут возникать из-за погодных факторов. В европейской энергетике все больше доля возобновляемой энергии, и это приводит к нестабильности. При отсутствии ветра растет спрос на газ», — сказал Юшков.
Сейчас, по его словам, подземные хранилища в Европе заполнены, а для кондиционирования и отопления энергия не нужна.
«В ноябре-декабре начнется отопительный сезон, ежесуточный объем потребления вырастет, что увеличит спрос на топливо. Потребность Европы в газе и определит цены на топливо, а также доходы России», — уточнил аналитик.
По его словам, сейчас объемы поставок газа из России в Европу существенно меньше, чем в 2021 году – 20-25 млрд кубометров (оценка на 2023 год) против 160 млрд кубометров в 2021 году.
«Поэтому доходы России от экспорта газа не такие большие. В октябре Путин поедет с визитом в Китай. Остается интрига, будет ли подписан с КНР контракт на поставки газа по газопроводу «Сила Сибири-2». По «Сила Сибири-1» из России в Китай направляется 38 млрд кубов в год. В случае подписания нового контракта Россия сможет заместить европейский рынок азиатским, но на 50 млрд кубометров в год», — считает Юшков.
Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько уточнил, что недавние кратковременные скачки цен на газ (выше $500 за тысячу кубометров – «Газета.Ru») были вызваны прекращением добычи на Гронингенском месторождении в Нидерландах с 1 октября 2023 года, запланированными забастовками на СПГ-заводах в Австралии, а также остановкой добычи на месторождении Tamar в Израиле и утечкой газа на трубопроводе Balticconnector в Балтийском море.
По словам экономиста, эти факторы будут влиять на стоимость газа не только до конца 2023 года, но и в первые месяцы 2024 года.