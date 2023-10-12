Brent по $100 к концу года. Как это скажется на России

Мировой спрос на нефть в 2023 году составит 2,4 млн баррелей в сутки, а в 2024 году – 2,2 млн баррелей. Это следует из октябрьского доклада Организации стран-экспортеров нефти. При этом возможности увеличить объемы производства топлива в мире весьма ограничены из-за недостатка инвестиций, что ведет к дефициту нефти на мировом рынке и толкает вверх цены на них, отметили опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и энергоэксперты. По их мнению, на газовом рынке будет наблюдаться затишье и отсутствие серьезных скачков цен. Сколько будут стоить нефть и газ в октябре, как это повлияет на Россию – в материале «Газеты.Ru».

Что будет с ценами на нефть

Цены на нефть эталонной североморской марки Brent до конца года останутся в диапазоне $80-90 за баррель, предположил главный аналитик Совкомбанка Михаил Василев. В октябре цена нефти будет находиться около отметки $90 за баррель – то больше, то меньше, согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«На стоимость топлива в основном будут влиять состояние мировой экономики и риски глобальной рецессии в условиях высоких процентных ставок в мире, политика альянса ОПЕК+ в отношении квот на добычу нефти, а также ситуация на Ближнем Востоке, палестино-израильский конфликт. Еще один фактор — усилия администрации США по снижению цен на нефть и бензин, в том числе за счет договоренностей с Венесуэлой об увеличении добычи», — прокомментировал Васильев.

В базовом сценарии израильско-палестинский конфликт окажет краткосрочную поддержку ценам на нефть и газ, уверен аналитик. Он ожидает, что конфликт будет ограниченным по территории и не распространится на крупные нефтедобывающие страны, такие как Иран.

«С одной стороны, чем дольше сохраняется конфликт на Ближнем Востоке, тем выше будет риск-премия в ценах на нефть. С другой стороны, сохраняются значительные риски того, что высокие процентные ставки в США и Европе толкнут мировую экономику в рецессию в ближайшие кварталы. Эти ожидания будут сдерживать подъем нефтяных цен значимо выше $90 за баррель», — уточнил Васильев.

Кроме того, обострение геополитики усиливает понижательные риски для мировой экономики, добавил эксперт. Наконец, при устойчивом закреплении нефтяных цен Brent выше $90 за баррель Саудовская Аравия и Россия могут нарастить объемы добычи нефти, заключил Васильев.

Сигналы о возможности повышения квот на добычу в ноябре были даны на прошлой неделе в рамках заседания ОПЕК+. Россия повысит добычу нефти и конденсата на 80 тыс. баррелей в сутки в этом году, до 10,5 млн баррелей в день, спрогнозировала ОПЕК в октябрьском докладе. Соответственно, добыча Москвой топлива уменьшится только на 500 тыс. баррелей в день в среднем за этот год.

Васильев ожидает дальнейшего замедления мировой экономики в ближайшие месяцы из-за максимальных за 20 лет процентных ставок в США и Европе. Это будет оказывать негативное влияние на потребление сырья и нефтяные цены, объяснил он.

«В то же время в случае падения нефтяных цен Brent ниже $80 за баррель альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может дополнительно сократить нефтедобычу», — отметил аналитик.

По словам Юшкова, действия России и Саудовской Аравии по снижению добычи нефти уже привели к определенному дефициту на мировом рынке.

Как ОПЕК+ сокращал добычу нефти ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщили в июне в альянсе. В него входят Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. Альянс до конца этого года снизил объем добычи на 2 млн баррелей в сутки до 41,856 млн баррелей в день. Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, отметили в альянсе.



Согласно статистическим данным ОПЕК, по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки, в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. Россия приняла решение о таком снижении добычи до конца 2023 года.



Саудовская Аравия 4 октября приняла решение о продолжении реализации меры по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.



ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября прошлого года вновь снизил добычу. В апреле последовало очередное сокращение. В картеле также объясняли снижение добычи желанием сделать рынок нефти более предсказуемым. Но Белый дом раскритиковал это решение и обвинил картель в «солидарности с Россией».

«К четвертому кварталу тенденция нарастания дефицита возьмет свое. Особенно на фоне роста спроса на топливо со стороны Китая, Индии, Ближнего Востока и других стран Азии при ограниченных возможностях нарастить предложение на фоне недостатка инвестиций. В ОПЕК оценивали такой недостаток в десятки триллионов долларов. В этих условиях цена закрепится на уровне $90-100 за баррель, даже ближе к $100 за баррель», — подытожил Юшков.

Но это произойдет ближе к концу года и при условии, что не полетят черные лебеди втягивания других производителей нефти в палестино-израильский конфликт, добавил он.

Как ситуация с нефтью повлияет на Россию

Российский бюджет был сверстан, исходя из стоимости нефти в $70 за баррель.

«Сейчас мы зарабатываем гораздо больше, чем планировали, и во многом это компенсирует недополученные доходы от экспорта в первом полугодии 2023 года. Поэтому для России все пока позитивно», — прокомментировал Юшков.

Сохранение нефтяных цен на достаточно высоком уровне $80-90 за баррель и слабого курса рубля увеличивает доходы российских экспортеров и доходы бюджета, согласился Васильев.

«Это является одним из факторов поддержки российской экономики. Ее рост в этом году, как ожидается, превысит 2,3%», — отметил он.

В то же время высокие нефтяные цены пока не транслируются в укрепление курса рубля, добавил аналитик. Владимир Путин на прошлой неделе снова напомнил, что проблема повышенной волатильности нацвалюты заключается в невозврате валютной выручки со стороны экспортеров и ввел для них соответствующую обязанность в среду.

Что будет с ценами на газ

В октябре 2023 года Юшков ожидает небольшого затишья на газовом рынке.

«Цена на газ будет около $400 за тысячу кубометров. Колебания будут возникать из-за погодных факторов. В европейской энергетике все больше доля возобновляемой энергии, и это приводит к нестабильности. При отсутствии ветра растет спрос на газ», — сказал Юшков.

Сейчас, по его словам, подземные хранилища в Европе заполнены, а для кондиционирования и отопления энергия не нужна.

«В ноябре-декабре начнется отопительный сезон, ежесуточный объем потребления вырастет, что увеличит спрос на топливо. Потребность Европы в газе и определит цены на топливо, а также доходы России», — уточнил аналитик.

По его словам, сейчас объемы поставок газа из России в Европу существенно меньше, чем в 2021 году – 20-25 млрд кубометров (оценка на 2023 год) против 160 млрд кубометров в 2021 году.

«Поэтому доходы России от экспорта газа не такие большие. В октябре Путин поедет с визитом в Китай. Остается интрига, будет ли подписан с КНР контракт на поставки газа по газопроводу «Сила Сибири-2». По «Сила Сибири-1» из России в Китай направляется 38 млрд кубов в год. В случае подписания нового контракта Россия сможет заместить европейский рынок азиатским, но на 50 млрд кубометров в год», — считает Юшков.

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько уточнил, что недавние кратковременные скачки цен на газ (выше $500 за тысячу кубометров – «Газета.Ru») были вызваны прекращением добычи на Гронингенском месторождении в Нидерландах с 1 октября 2023 года, запланированными забастовками на СПГ-заводах в Австралии, а также остановкой добычи на месторождении Tamar в Израиле и утечкой газа на трубопроводе Balticconnector в Балтийском море.

По словам экономиста, эти факторы будут влиять на стоимость газа не только до конца 2023 года, но и в первые месяцы 2024 года.