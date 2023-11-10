«Самая новейшая»: второй энергоблок Беларусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию

«Росатом» сдал в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС. Это первый завершенный зарубежный проект госкорпорации с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) поколения III+. Его отличает повышенная экономическая эффективность и соответствие всем современным требованиям безопасности. У посетившего АЭС президента Беларуси Александра Лукашенко вопросов к работе российской госкорпорации не возникло. Наоборот, он говорил о расширении сотрудничества по целому спектру вопросов. Что означает запуск энергоблока для Минска, Москвы и «Росатома», – в материале «Газеты.Ru».

С вводом в эксплуатацию второго энергоблока мощностью 1200 МВт станция завершила строительство энергетического объекта, начатое в 2012 году. По оценкам экспертов, АЭС будет обеспечивать до 40% потребностей страны в электроэнергии. «Качество исключительное. Станции такой в мире нет. Самая новейшая по всем параметрам», – заявил глава Беларуси Александр Лукашенко во время посещения АЭС 3 ноября. По его словам, завершение БелАЭС — один из подарков народу Беларуси к 7 ноября.

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Первый энергоблок был введен в эксплуатацию на Белорусской АЭС летом 2021 года. Атомная станция с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт располагается в Гродненской области городе Островец. Второй блок 13 мая 2023 года был впервые синхронизирован с сетью и выдал первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему республики, а 19 июня выведен на проектную мощность. На сегодняшний день блок выработал более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии.

«Белорусская АЭС стала первой ласточкой развития наших технологий поколения III+ за рубежом. Оба энергоблока Белорусской АЭС выдают в энергосистему страны киловатты энергии и уже доказали свою надежность. Успешная и своевременная реализация проекта сооружения АЭС стала возможной благодаря совместной, слаженной работе российских и белорусских специалистов», — отметил вице-президент «Атомстроэкспорта», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

Строительство станции стало самым высокотехнологичным и масштабным проектом сотрудничества госкорпорации «Росатом» с республикой Беларусь. Энергоблоки ВВЭР-1200 Белорусской АЭС стали первыми объектами атомной электроэнергетики новейшего поколения безопасности III+, сооруженными по российским технологиям за рубежом. В России работают уже четыре энергоблока этого типа — в Ленинградской и Воронежской областях.

Российский проект обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Главной его особенностью является сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость АЭС к внешним и внутренним воздействиям. Каждый энергоблок оснащен «ловушкой расплава» — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности. Кроме того, мощность реакторной установки увеличена на 20% по сравнению с обычной АЭС, проектный срок службы основного оборудования вырос с 30 до 60 лет с возможностью продления эксплуатации еще на 20 лет.

«Мы продемонстрировали серийное строительство самых современных, самых безопасных, самых эффективных энергоблоков. И для нас важно, что мы будем продолжать стройку: 4 блока в Турции, 4 в Египте, активное строительство в Китае, Индии, Бангладеш и это далеко не весь перечень стран, где мы строимся и работаем», – заявил журналистом генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, это также дает загрузку машиностроительному комплексу госкорпорации, который побил рекорд СССР по производству реакторов атомных станций. «В общем, атомная индустрия вышла в режим конвейерной сборки и поставки на глобальный рынок», – резюмировал Алексей Лихачев.

«Для «Росатома» данный проект имеет большое значение, в первую очередь потому, что многие государства, которые намерены развивать атомную энергетику с помощью России, убедятся в том, что она готова строить передовые в техническом отношении станции в других государствах, что иностранным заказчикам будут предложены лучшие решения. Реализация данного проекта показала, что «Росатом» выполняет все свои обязательства, в том числе финансовые, что важно для иностранных заказчиков. Возможно, что успешная реализация данного проекта увеличит внимание к компании и реализуемым ею проектам, поможет привлечь новых заказчиков», – говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Для Беларуси

Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков ВВЭР-1200 Белорусской АЭС позволит существенно повысить экономическую и энергетическую безопасность страны и выведет ее в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе, – отмечают эксперты. Белорусская АЭС сможет обеспечить около 40% потребностей Белоруссии в электроэнергии. Сейчас только у пяти стран мира — Франции, Словакии, Венгрии, Бельгии и Словении — доля энергии от АЭС превышает такой показатель в общей выработке электроэнергии.

Введение в энергобаланс атомной электроэнергетики также позволит улучшить экологическую обстановку в стране. Благодаря Белорусской АЭС будет достигнуто снижение выбросов парниковых газов — до 10 млн тонн в эквиваленте CO2.

Проект БелАЭС позвонил объединить научные и инженерные школы, десятки предприятий и тысячи специалистов двух стран, содействовал укреплению производственного и научно-технологического потенциала Союзного государства. В сооружении АЭС приняли участие около 40 белорусских и российских организаций. В пик возведения станции на площадке было задействовано более 9 тыс. строителей.

Строительство АЭС также дало импульс экономическому и социальному развитию всего региона ее размещения — Гродненской области. С момента начала строительства население города-спутника Островец увеличилось почти в два раза и сейчас составляет более 14 тыс. человек, там построены жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и вся необходимая социальная инфраструктура.

По словам Александра Лукашенко, строительство БелАЭС в том числе помогло «вдохнуть жизнь в этот северо-западный край». Но самое главное — БелАЭС. Это основа для дальнейшего развития страны. «Я понимал, что нет перспективы без чистой энергии, без электричества мы не сможем развиваться», — подчеркнул глава Беларуси.

«Дело не только в том, что более ста белорусских компаний приняли активное участие в создании этого промышленного объекта, – отметил Алексей Лихачев. – Создан новый экономический ландшафт, и кадры, и компетенции. Задел на будущее теперь носит более современный и более конкурентоспособный характер. И глава Белоруссии, и наши партнеры, и наше правительство говорят о том, что хотели бы продолжить сотрудничество в сфере атомных и неатомных технологий. Там, где мы можем сложить альянс и вместе двигаться вперед. Мы предлагаем такие решения. В частности, Центр ядерной медицины, где может быть объединено не только направление, связанное с исследованием и наукой, но и компетенции в сельском хозяйстве, медицине. Отдельная тема - медицинский ускоритель, который позволит производить не только изотопы, но и радиофармпродукцию, так необходимую для лечения онкологических и кардиологических заболеваний. Это новое качество индустриального развития, которое появляется у Беларуси».

«Белорусская АЭС важна для страны по ряду причин. Во-первых, для обеспечения экономики страны чистой электроэнергией: эксплуатация станции позволит республике сократить использование ископаемого топлива, что уменьшит воздействие на окружающую среду. Во-вторых, в условиях внешней ограничений данная АЭС повысит надежность энергоснабжения страны, гарантированно обеспечит потребителей теплом и светом. В-третьих, эксплуатация станции увеличит квалификацию инженерно-технического персонала республики, повысит их профессиональный уровень. В-четвертых, строительство и эксплуатация станции обеспечивает заказами на товары и услуги многие местные компании, что благоприятно отражается на их финансовом положении, увеличивает поступления в бюджет республики», – объяснил Дмитрий Баранов.

В развитие

На церемонии открытия второго блока АЭС Александр Лукашенко был настроен позитивно. Он рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани и далее, а также создание инфраструктуры для электротранспорта. С Алексеем Лихачевым говорил о нескольких крупных совместных проектах в Беларуси: гигафабрике накопителей, базе аддитивных технологий, центре ядерной медицины, который можно запустить по линии Союзного государства, и альянсе в сфере ветроэнергетики.

«Владимир Владимирович Путин и президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко ставят перед нами задачу расширения повестки дня. Первое, что мы предлагаем, - это совместная работа в тех компетенциях, где «Росатом» занял уже определенную нишу в РФ. Это композиты, аддитивные технологии, цифровизация, экологические проекты, работа по созданию ветроэнергопарков и многое другое. Уже составлены дорожные карты, формируются совместные команды, и это будет уже следующий новый уровень в развитии не только промышленности Беларуси, но и сотрудничества России и республики Беларусь и нового направления в развитии Союзного государства», – отметил Алексей Лихачев.