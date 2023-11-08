«Вряд ли зеркально»: чем Россия ответит на конфискацию своих активов

Дмитрий Песков пригрозил Западу судебными издержками в случае конфискации российских активов. По его словам, Москва будет «бессрочно» оспаривать изъятие средств и подготовит встречные меры. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ответ РФ «вряд ли может быть зеркальным». Ранее комитет конгресса США одобрил законопроект, разрешающий передачу российских средств Украине, а страны G7 отказались возвращать замороженные резервы, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет «бессрочно» оспаривать конфискацию своих активов за рубежом, что будет грозить Западу «серьезными судебными и юридическими издержками».

«Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными», – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ответ на действия зарубежных стран будет «наилучшим образом соответствовать интересам» России. При этом Песков подчеркнул, что конфискация российских резервов и передача их Украине «незаконна» и «противоречит всем возможным правилам».

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина также сообщила, что регулятор будет предпринимать «все шаги» для защиты законных интересов страны. Она выразила мнение, что конфискация российских активов «будет иметь как прецедент негативные последствия» для развития глобальной финансовой системы.

США конфискуют

8 ноября комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, который наделяет президента страны правом конфисковать любые средства РФ в американской юрисдикции.

В соответствии с документом, изъятые средства должны перечисляться в Фонд поддержки Украины, после чего госсекретарь Соединенных Штатов сможет направить их на реконструкцию, восстановление, гуманитарную помощь и «другие цели по восстановлению Украины и благосостояния ее народа».

Если соответствующий закон будет принят, американские власти смогут изымать российские резервы и передавать их Киеву в течение пяти лет. Право США на конфискацию может быть прекращено раньше, если военные действия между РФ и Украиной прекратятся, Киев получит полное возмещение ущерба или Москва примет участие «в добросовестном международном механизме» по выплате компенсаций.

Инициатива будет рассмотрена палатой представителей и сенатом, после чего, в случае одобрения, – направлена на подпись президенту США.

G7 не вернет

Страны «Группы семи» (G7, «Большая семерка») объявили, что не вернут России замороженные резервы, пока она не выплатит компенсацию Киеву. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств G7.

«Мы подтверждаем, что <...> суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», – указано в документе.

Страны «Большой семерки» также обязались поддерживать «немедленное, среднесрочное и долгосрочное восстановление» и реконструкцию на Украине, пообещали усилить экономическое давление на РФ и ввести против нее новые «жесткие санкции» и другие ограничения.

Кроме того, они пригрозили «серьезными последствиями» тем странам, которые продолжают оказывать поддержку России.

Угрозы «симметричного ответа»

В конце октября спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что страны, решившие конфисковать российские резервы и передать их Украине, столкнутся с «симметричным» ответом Москвы.

«В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», – написал он в Telegram.

Намерение государства Запада изъять активы РФ он назвал «воровством».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия могла бы потратить изъятые средства Евросоюза «на развитие экономики и на решение социальных вопросов», в том числе на поддержу тех, кто находится в зоне военной операции на Украине.