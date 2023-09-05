Доллар выше 97 рублей. Что будет с курсом в сентябре

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник впервые с 16 августа превысил отметку 97 рублей. Евро стоил более 104 рублей. Каким будет курс в сентябре, возможно ли укрепление российской валюты до 85 рублей за доллар и что будет способствовать повышению ее курса – в материале «Газеты.Ru».

С января этого года курс рубля снизился к доллару на 40%, к евро – на 41%. Пока российская валюта не может найти равновесие. По данным Мосбиржи на 13:40 мск, доллар закрепился на уровне 97,55 рубля, прибавляя с утра 0,68%. Евро стоит 104,865 рубля (плюс 0,1875%).

По прогнозам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в сентябре доллар будет стоить на бирже 94-99 рублей, а евро – 102-108 рублей. Другие эксперты дали схожие оценки. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ожидает 95 рублей за доллар и 100 рублей за евро. По его словам, отметки 100 рублей за доллар не исключены, а уровень 97,5 рублей выступает последним техническим препятствием перед движением к психологической отметке.

На какой отметке остановятся доллар и евро в сентябре? Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских счел наиболее вероятным 92-101 рублей за доллар и 101-110 рублей за евро в первом месяце осени. Читать дальше

«С экономической точки зрения, по-прежнему сохраняется тенденция последних девяти месяцев на ослабление рубля. Но власти, вероятно, планируют удержать курс на уровне 90-100 рублей за доллар в ближайшие месяцы. Текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить повышенный спрос на нее для закупки импорта, зарубежных отпусков россиян, а также из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков», — объяснил Васильев.

По его словам, предложение валюты на внутреннем рынке снизилось как из-за перехода значительной части расчетов за экспорт на рубли и дружественные валюты, так и из-за того, что российские компании часть валютной выручки оставляют на зарубежных счетах. Экспортеры делают это в том числе из-за возросших затрат на перемещение валюты. Приток иностранной валюты в страну ограничен из-за санкций, трудностей с возвратом валютной выручки в индийских рупиях и добровольного сокращения Россией добычи нефти, добавил Бахтин.

Какие факторы поддержат курс рубля

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ на 350 базисных пунктов до 12% годовых должно охладить потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на доллары и евро, считает главный аналитик Совкомбанка. Он допустил, что ЦБ повысит ключевую ставку до 14-15% годовых на следующем заседании совета директоров 15 сентября.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рост ставок по вкладам и доходностей облигаций вслед за ключевой ставкой увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на нацвалюту. Однако для того, чтобы этот фактор полностью реализовался в экономике, нужно несколько месяцев, уточнил Васильев.

По его словам, с осени рубль может получить поддержку со стороны нефтяных цен. Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский рынок, по оценкам ЦБ, составляет два-три месяца. Цены на нефть эталонной североморской марки Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, поэтому положительное влияние на рубль вероятно в сентябре-октябре, считает эксперт.

По его прогнозам, в сентябре возможен рост цен на нефть Brent до $90 за баррель и российской марки Urals до $75 за баррель. Увеличение стоимости топлива при слабом рубле повышает доходы российских нефтяных компаний и федерального бюджета РФ. Это позитивно для курса рубля. По предварительным оценкам, объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в сентябре составит 279,12 млрд рублей.

Также в пользу нацвалюты играет продажа юаней ЦБ на 2,3 млрд рублей в день. При необходимости регулятор может нарастить продажи валюты КНР из резервов для поддержки рубля, считает главный аналитик Совкомбанка.

Пока для стабилизации рубля власти задействовали другие, административные меры – неформальные договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Как сообщали СМИ, власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.

Укрепится ли рубль до 85 рублей за доллар

По словам Васильева, тренд на ослабление рубля может переломиться, когда наступит равновесие на валютном рынке и предложения валюты от экспорта будет хватать на импорт и отток капитала. Пока же ослабление нацвалюты, вероятно, будет сдерживаться административными методами. Затем рубль получит поддержку уже и с точки зрения экономики. Васильев ожидает снижения импорта, сокращения оттока капитала, увеличения предложения валюты от экспорта.

Тем не менее эксперт Совкомбанка не прогнозирует укрепления курса рубля до 85 рублей за доллар. По базовому сценарию банка курс российской валюты вряд ли укрепится до значений меньше 90 рублей за доллар в 2023 году.

«Укрепление рубля ниже 90 за доллар возможно, если власти задействуют весь комплекс мер поддержки – вернут обязательную продажу валютной выручки экспортеров, ужесточат контроль за движением капитала и еще значимо повысят ключевую ставку», — предположил Васильев.

В случае экстренных мер по ужесточению валютного контроля такое резкое укрепление рубля не исключено, но в сентябре эти движения со стороны властей маловероятны, согласился аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Для укрепления курса до 85 рублей за доллар нужно существенное улучшение цен экспортных товаров, однако такого мы не наблюдаем, добавил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Просадка до 100 рублей за доллар выглядит более вероятной, так как наблюдается нехватка иностранной валюты.

Именно поэтому Минфин и Банк России снова вступили в дискуссию относительно ужесточения валютного контроля. Минфин выступает за ужесточение, тогда как ЦБ занял более либеральную позицию и выступает за точечную донастройку», — заметил Болотских.