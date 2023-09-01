Центробанк ввел новые требования к займам. На сколько и для кого подорожают кредиты

Центробанк РФ с 1 сентября ужесточил требования к необеспеченным кредитам – потребительским займам и кредитным картам. Кого коснется нововведение, на сколько подорожают займы и что будет с рынком кредитования в России – в материале «Газеты.Ru».

ЦБ повысил так называемые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, которые увеличивают нагрузку на капитал банка при их выдаче. Чем они выше, тем больше запаса капитала банку требуется. Надбавки позволяют накапливать дополнительные суммы денег, которые банк может использовать в будущем. Например, чтобы покрыть свои потери от просроченной задолженности по займам.

Согласно новым требованиям ЦБ, надбавки распространятся на все кредиты с полной стоимостью (ПСК) от 25% (полная стоимость займа, включает все затраты клиента на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку – «Газета.Ru»). Также мера коснется россиян с показателем долговой нагрузки — ПДН — от 50 и выше, когда заемщик отдает на погашение долга более 50% своего дохода. До 1 сентября под регулирование попадали кредиты с ПСК от 35% и заемщики с ПДН выше 80.

По оценкам ЦБ, новые меры затронут 82% выдач кредитных карт и 66% кредитов наличными.

При этом средний уровень надбавки по вновь предоставленным займам увеличится с 0,21 до 0,89. Но он все еще ниже, чем в начале прошлого года — 1,23.

Зачем ЦБ вводит надбавки

В 2022 году, благодаря мерам ЦБ, банки высвободили 617 млрд рублей накопленного буфера капитала по необеспеченным кредитам (5,8% портфеля за вычетом резервов), следует из данных регулятора. Это позволило поддержать сектор и способствовало реструктуризации кредитов заемщиков, которые пострадали от санкций. На 1 мая банки накопили запас капитала в 132 млрд рублей при кредитном портфеле 12,4 трлн рублей. Однако уже на 1 июня объем портфеля достиг 12,6 трлн, а к банкам стало обращаться все больше заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года, сообщил ЦБ. По данным регулятора, 64% портфеля кредитов сейчас приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода. На кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% приходится 32% портфеля.

По данным ЦБ, к 1 мая 2023 года на фоне отложенного спроса совокупный долг россиян по кредитам превысил 30 трлн рублей. А число неплательщиков в первом полугодии 2023 года выросло на 3,3 млн — до 17,7 млн человек, приводила статистику Федеральная служба судебных приставов. То есть, каждый восьмой россиянин не платит по кредитам.

«Банк России сейчас стремится охладить рынок необеспеченного кредитования, создать некие рамки для слишком закредитованных заемщиков. После вступления в силу решения Центробанка рынок станет более консервативным.

Банкам придется перестраивать подход к выдаче кредитов, больше опираясь на официальное подтверждение доходов», — объяснила необходимость новых мер директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара Анна Волкова.

Кому начнут отказывать в кредитах

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова подчеркнула, что ужесточение требований ЦБ серьезно скажется на новых заемщиках.

«Если прежде меры касались лишь клиентов с предельно высокой долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются всех заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Разрыв между относительно благополучными и рисковыми заемщиками станет еще больше. Банки станут чаще воздерживаться от кредитования последних», — пояснила экономист.

По словам Белянчиковой, часть потенциальных клиентов воспримут это негативно, но устойчивость банковского сектора в перспективе повысится.

Банки теперь будут в большей степени отказывать в кредитах заемщикам с ПДН от 50%, согласился старший вице-президент «Ренессанс Банка» Алексей Ашурков. Однако при наличии жесткой потребности в финансах клиенты все равно получат кредиты, но на более жестких условиях и вне банковской сферы, отметил эксперт.

На сколько подорожают кредиты

Ставки в сегменте необеспеченных кредитов за август-сентябрь вырастут главным образом из-за значительного роста ключевой ставки ЦБ — на 350 базисных пунктов, до 12% годовых, уточнил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. И если некоторые банки уже их подняли, другие могут дождаться решения по ставке на плановом заседании 15 сентября и после скорректировать свои тарифы. По оценке Волковой, они увеличатся на 3-4 процентных пункта после решения ЦБ по ставке.

По данным индекса кредитов «Финуслуги», средняя ставка по необеспеченным кредитам в топ-20 российских розничных банков по данным на 24 августа превысила 21%, по залоговым кредитам средняя ставка выросла до 19,4%.

«Увеличение ставок по рискованным кредитам может быть более существенным – до 5-7 п.п., так как сейчас отменили значение предельной стоимости займа, которое было сдерживающим фактором для банков», — сказала представитель Банка Синара.

Что будет с рынком кредитования

Банки с высокой достаточностью капитала могут даже не изменить своей кредитной политики, но остальные будут вынуждены снизить объем кредитования, считает Ашурков.

«Рост потребительского кредитования замедлится как из-за повышения процентных ставок, так и из-за новых ужесточений регулирования ЦБ РФ. Выдачи необеспеченных потребительских кредитов могут вернуться к уровням лета-осени прошлого года», — предположила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Россияне будут до последнего держаться за возможность пользоваться кредитными средствами на прежних условиях, уверена Белянчикова.

За лето спрос заемщиков на кредиты наличными заметно вырос – на 38%, сообщили «Газете.Ru» в банке «Открытие» и Уральском банке реконструкции и развития. В ВТБ и банке «Дом.РФ» также зафиксировали увеличение спроса на необеспеченные займы. Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов сказал, что у россиян снизилось ощущение неопределенности в будущем, поэтому они начали активнее обращаться за кредитами. Ставка по ним играет решающую роль для заемщика, добавил он.

Банки будут стараться найти золотую середину между необходимостью досоздавать подушку безопасности и возможностью получить дополнительный доход от повышенных ставок по необеспеченным кредитам, считает доцент РЭУ им Плеханова.

«Стоит ожидать, что по ряду кредитов банки будут требовать залога, хотя бы формального. Но это коснется относительно крупных сумм, чтобы сделать для банков расходы на его оформление экономически оправданными», — заметила Белянчикова.

Меры ЦБ повлияют на условия по новым кредитам, поэтому они не должны привести к росту просроченной задолженности, отметила Ващелюк. Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев допустил, что часть граждан все равно будет задерживать платежи по займам из-за растущих цен и увеличения ставок по кредитам.