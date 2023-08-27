«Переживает за репутацию». Стало известно, зачем Волож высказался о конфликте на Украине

Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа попросили власти Евросоюза снять с него санкции после публичной огласки позиции по конфликту на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что еврочиновники обсудят обращение в сентябре. Собеседники газеты отмечают, что бизнесмен осудил военную операцию, поскольку беспокоится за свою репутацию.

Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож, чье состояние по оценке Forbes составляет $ 1,1 млрд, попросил европейские власти снять с него санкции. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как утверждают собеседники издания, после того, как бизнесмен публично осудил действия российских властей в отношении Украины, его адвокаты обратились к ЕС с просьбой отменить персональные санкции.

«Честно говоря, сложно представить, что он [Волож] еще мог сделать. <…> Он чувствовал ответственность за своих людей [в России]. Они наконец-то все уехали — вот почему это произошло сейчас. <…> Он [Волож] очень переживает из-за санкций и за свою репутацию»,

— сказал человек, близкий к бизнесмену.

Ожидается, что запрос Воложа обсудят в сентябре.

По словам собеседников газеты, «есть еще сотни других подпавших под санкции российских бизнесменов, которые внимательно следят за тем, что делает Брюссель». В связи с этим, отмечает FT, перед еврочиновниками встает вопрос о «путях к отступлению» для подпавших под санкции россиян, высказавшихся против действий Москвы на Украине.

Представитель Еврокомиссии в свою очередь пояснил, что санкции могут быть отменены по решению суда или если страны Евросоюза согласятся с наличием «убедительных доказательств» того, что физическое или юридическое лицо больше не подпадает под них.

Волож отказался от комментариев для Financial Times.

«Было много причин молчать»

10 августа Волож выступил против российской специальной военной операции на Украине. Об этом говорилось в его заявлении, которое разослали журналистам.

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. <…> Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — заявил Волож.

По словам бизнесмена, на Украине у него живут друзья и родственники.

Кроме того, бизнесмен заявил, что в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». По словам Воложа, работая в «Яндексе», создатели компании верили, что «строят новую Россию».

«В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — сказал он.

Бизнесмен покинул компанию в декабре 2022 года. Он сообщил о своем уходе сотрудникам во время новогоднего обращения. Сейчас Волож занимается поддержкой российских инженеров, которые решили уехать из страны и «могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий».

Попытки изменить биографию

7 августа на сайте Воложа появилась информация, что он «израильский предприниматель, родившийся в Казахстане». Россия упоминается в этом тексте только в связи с компанией CompTek, учредителем и генеральным директором которой он являлся с 1989 по 2000 год.

«Аркадий Волож — родившийся в Казахстане израильский предприниматель в сфере технологий, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп. Он был пионером в разработке технологий поиска и навигации, а также интеллектуальных продуктов и услуг на основе машинного обучения», — говорится на сайте.

Кроме того, была попытка внести аналогичные исправления на англоязычной странице в «Википедии», посвященной предпринимателю. В одной из версий раздела о Воложе его назвали «израильским технологическим предпринимателем, родившимся в Казахстане». Позднее пользователи исправили данные, отметив, что он «провел большую часть своей жизни в России, и здесь же создан его основной бизнес».

Бизнесмен подпал под санкции ЕС 3 июня 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».