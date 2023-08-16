Цены на нефть снижаются. К чему это может привести

В среду на торгах лондонской биржи ICE цена барреля нефти эталонной марки Brent опускалась до $84,29 против установленного рекорда в $88,09 (с 27 января) двумя днями ранее. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что осенью нефтяные котировки могут остановиться на отметке $85 за баррель. Смогут ли на них заработать россияне и как котировки повлияют на курс рубля – в нашем материале.

Снижению цен на нефть способствовала негативная статистика по экономике Китая, который занимает третье место в мире по потреблению топлива после США и Европы. Так, промышленное производство в КНР в июле выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Прогноз предполагал рост производства на 4,4%. После публикации статистики нефть начала падать в цене, уже к раннему вечеру вторника котировки снизились на 1,5%. В среду они потеряли на торгах еще более 0,7%. По данным на 15.08 мск стоимость барреля Brent отыграла падение, котировки превысили $85.

«Биржевые спекулянты, конечно, сыграли на негативной статистике по производству в Китае, и цены на нефть пошли вниз. Но тревожными эти колебания назвать нельзя. Если бы стоимость барреля нефти упала до $60-70, тогда это было бы много», — сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По прогнозам Юшкова, цена барреля Brent в сентябре будет колебаться в диапазоне $80-85.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит допустил, что баррель Brent в четвертом квартале (октябрь-декабрь) будет cтоить около $85, прежде чем вернуться к диапазону $75-80 за баррель в 2024 году.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в третьем квартале средняя цена нефти Brent составит $82 за баррель, средняя цена российской нефти Urals — $68 за баррель. На четвертый квартал прогноз по Brent – 77$ за баррель, Urals — $63, добавил он.

По данным Минфина РФ, средняя цена российской нефти Urals превышала $70 за баррель с 15 июля по 15 августа.

От чего будут зависеть цены на нефть

«Федеральная резервная система США скорее всего не будет повышать свою ключевую ставку, а параметры добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ были ранее озвучены. Возможны колебания котировок от $80 до $86 за баррель, но в целом наиболее вероятный диапазон – $80-85», — отметил Юшков.

Он объяснил, что, когда ФРС США повышает ставку, затормаживается экономика: предприятия не берут дорогие кредиты, промышленность не развивается. Кроме того, в экономике оказывается меньше денег, меньше денег попадает и на биржу. Спрос на биржевые товары, в том числе нефтяные фьючерсы уменьшается. Соответственно, она дешевеет, подытожил Юшков.

По его словам, осенью уровень нефтяных котировок во многом также будет зависеть от спроса на нефть в Китае и действий Саудовской Аравии вместе с другими странами ОПЕК+.

Он уточнил, что Китай сейчас более-менее восстанавливается после пандемии коронавируса, растет его спрос на нефть. Рост китайской промышленности возобновится, увеличится объем авиаперевозок, и этот фактор может способствовать росту цен на нефть, согласился его коллега по фонду и ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Главная интрига – продлят ли саудиты и другие страны альянса ОПЕК+ сокращение добычи нефти на октябрь.

«Сначала Саудовская Аравия заявила, что добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки принята только на июль, затем она продлялась на август и сентябрь. Если нефть в сентябре будет держаться выше $85 за баррель Brent, не исключено, что Эр-Рияд начнет наращивать объемы добычи. Но квоты в рамках ОПЕК+ скорее всего останутся на том же уровне», — сказал Юшков.

Как ОПЕК+ сокращал добычу нефти ОПЕК+ с 2024 года сократит общий объем добычи нефти еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщили в июне в альянсе. В него входят Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. Альянс до конца этого года снизил объем добычи на 2 млн баррелей в сутки до 41,856 млн баррелей в день. Решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности... Читать дальше

Снизить же цены на нефть могут опасения по поводу рецессии на Западе, добавил Митрахович.

Рублю на поддержку

Васильев рассказал, как нефтяные котировки скажутся на доходах россиян и страны в целом.

«С одной стороны, доходы России от экспорта нефти увеличиваются от роста нефтяных цен и ослабления рубля. С другой стороны, сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ снижают доходы РФ. В августе Россия сократит поставки нефти на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре – на 300 тыс. б/с (нарастит на 200 тыс. б/с по сравнению с августом)», — объяснил эксперт.

По оценкам Васильева, объем экспорта российской сырой нефти в сентябре составит примерно $7,1 млрд, как и в августе, а основными направлениями ее поставок останутся Китай и Индия.

В свою очередь, экспорт нефти и нефтепродуктов останутся одними из главных поставщиков валютной выручки в страну, уточнил Васильев.

«С осени рубль может получить поддержку со стороны нефтяных цен. Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок составляет два-три месяца. Цены на нефть Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, поэтому положительное влияние на рубль вероятно в сентябре-октябре», — объяснил он.

Васильев ожидает, что в сентябре курс рубля к доллару останется в диапазоне 90-100 рублей за один доллар. Аналитик ориентируется на средние значения в сентябре по доллару – 96 рублей, евро – 105 рублей, юань – 13,2 рублей. В базовом сценарии доллар будет стоить 93 рубля в третьем квартале и 95 рублей – в четвертом, сказал Васильев.

«Приток валютной выручки выглядит фундаментальным фактором поддержки для российского рубля. Однако с точки зрения экспорта одним из ключевых рисков остается объем нефтегазового экспорта — его снижение будет частично снижать уровень поддержки от роста цены на нефть», — добавила главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.

С точки зрения инвестора, который верит в рост нефтяных цен, можно присмотреться к акциям нефтяных компаний, считает Васильев.

«Возможный рост нефтяных цен может оказать поддержку рублю. Поэтому консервативные инвесторы могут также вложиться в надежные гособлигации – облигации федерального займа», — уточнил он.

Доходности по ОФЗ составляют 10-11%, уточнил Васильев.