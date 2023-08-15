Банк России резко поднял ставку. Как это отразится на жизни россиян

Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Такое решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров, которое было анонсировано в понедельник. Что теперь будет со вкладами, кредитами и курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

Банк России в пресс-релизе по итогам заседания объяснил свое решение повысить ключевую ставку сразу до 12% стремлением ограничить риски для ценовой стабильности. Регулятор отметил рост инфляционного давления в России. По оценке ЦБ на 7 августа, темпы прироста цен в стране увеличилась до 4,4% в годовом выражении и продолжают ускорение. За последние три месяца годовая инфляция с поправкой на сезонность составила 7,6% в пересчете на год, годовая базовая инфляция достигла 7,1%. Также спрос на внутреннем рынке превышает возможности расширения выпуска продукции, что также приводит к усилению инфляции, влияет на курс рубля и повышает ожидания населения по поводу дальнейшего роста цен.

ЦБ отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики темпа роста цен относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

Что будет с рублем

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что текущее решение ЦБ о существенном внеочередном повышении ключевой ставки направлено на стабилизацию курса рубля. После объявления решения ЦБ курс рубля сначала укрепился, а затем через 20 минут перешел к снижению. По данным Мосбиржи на 11:34 мск, доллар торгуется выше 98 рублей, евро — выше 107 рублей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На торгах Мосбиржи в понедельник курс доллара поднимался до 100,5 рублей. C начала года курс доллара вырос на 40%, с 70 до 98 рублей. Евро подорожал на 44%, с 74 до 107 рублей.

«ЦБ все сделал верно. Только жесткая реакция на отвесный обвал рубля могла сбить ажиотаж и спекулятивную атаку. Полумеры на 0,5-1 п.п. рынком были бы восприняты как проявление слабости. Рубль получил поддержку и, вероятно, сможет вернуться к 90 рублям за доллар, хотя бы за счет выброса из вводных спекулянтов, агрессивно игравших против нацвалюты»,

— прокомментировал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, при текущей ставке 12% панику населения, скорее всего, удастся купировать.

Васильев ожидает возвращения курса рубля в диапазон 90-100 рублей за доллар до конца года. «В базовом сценарии в свои прогнозы на третий квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93 рублей, на 4-й квартал – 95 рублей», — уточнил он. По мнению Васильева, укрепление рубля будет способствовать снижению спроса населения на валюту.

Что будет со вкладами и кредитами

Меняющаяся ключевая ставка всегда влияет на ставки по вкладам и кредитам в России. Чем выше ставка ЦБ, тем выше проценты по кредитам и вкладам. Михаил Зельцер пояснил, что при повышении ключевой ставки, например на 1 процентный пункт, ставки по вкладам и кредитам растут также на 1 п.п или чуть выше.

По словам Васильева, ставки по вкладам после повышения ключевой ставки до 12% поднимутся примерно до этого уровня. Повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.

«Если ставка высокая, выгодно открывать вклад, но невыгодно брать кредиты. Открывать вклад после повышения ставки ЦБ будет выгоднее в ближайшее время, так как основные кредитные организации за счет этого ожидают дополнительный приток денег от населения», — отметил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Ставки по кредитам могут вырасти на меньшую величину, так как рост ключевой ставки уже отчасти заложен в ставки по займам, уточнил Васильев. Ставки по ипотеке могут прибавить еще в пределах 1 процентного пункта, считает он. Удорожание кредитов снизит потребительский и инвестиционный спрос, допустил эксперт.

Овсянин добавил, что при повышении ключевой ставки брать ипотеку или любой кредит становится менее выгодно, из-за высоких процентных ставок.

«Спрос на кредитные продукты должен снизиться, так как по итогам второго квартала 2023 года он был рекордным. А что касается льготной ипотеки и кредитов, повышение ключевой ставки означает рост бюджетных расходов на субсидирование ставок по таким кредитным продуктам», — подытожил эксперт.

Что означает сигнал ЦБ

По мнению Васильева, до конца года ключевая ставка останется на текущем уровне 12%. По его словам, ЦБ убрал сигнал о готовности повышать ставку в дальнейшем.

«Мы сохраняем прогноз по инфляции на конец этого года в 7,5%. Цикл снижения ключевой ставки вероятен уже в следующем году, когда начнет замедляться инфляция», — считает эксперт.

По словам Васильева, на внеочередных заседаниях ЦБ, как правило, выбирает крупные шаги для повышения ставки. В декабре 2014 года ЦБ на внеочередном заседании повысил ставку на 6,5 процентных пункта с 10,5% до 17%. В феврале 2022-го ЦБ на внеочередном заседании повысил ставку на 10,5 п.п., с 9,5% до 20%.

«Сейчас нет таких угроз, как в 2014 или 2022 годах, поэтому и шаг повышения был меньше», — уточнил эксперт.

По мнению Васильева, ЦБ своим внеочередным заседанием по ставке хотел дать рынку два сигнала. Первый – что власти не хотят быстрого ослабления рубля выше 100 рублей за доллар. Второй — что власти могут задействовать другие инструменты в защиту российской валюты помимо повышения ключевой ставки. По его словам, при необходимости власти могут нарастить продажи юаней из резервов, усилить ограничения на отток капитала и вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортеров.

Зельцер согласен с ним. В этом случае предложение валюты возрастет, а спрос схлынет, и рубль укрепится, отметил эксперт.

По словам Осянина, слабый рубль осложняет развитие экономики страны и отражается на реальных доходах населения. Поэтому в государственных интересах для российской экономики рубль должен быть сильным и в перспективе решение ЦБ по ставке будет способствовать поддержке рубля, считает он.