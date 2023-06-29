CarMoney выходит на биржу. Почему это может быть интересно инвесторам

Во второй половине июня «СмартТехГрупп», материнская структура финтех-сервиса CarMoney, заявила о выходе на Московскую биржу. Объем размещения бумаг, торги которыми стартуют 3 июля — 600 млн рублей. Компания выбрала процедуру прямого листинга. Акции будут торговаться под тикером CARM. Рассказываем все, что известно об этом размещении на текущий момент.

Путь на биржу

21 июня 2023 года «СмартТехГрупп» («СТГ») объявила о выходе на Московскую биржу. 9 июня этому предшествовал перевод юридического лица в новую организационно-правовую форму – публичное акционерное общество. А 13 июня компания заявила о намерении получить листинг на бирже.

«Мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год», — сообщил основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев, которого цитирует РБК.

Он также отметил, что в дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке.

«СмартТехГрупп» – материнская компания финтех-сервиса CarMoney. Это основной актив эмитента, который «СТГ» приобрела в прошлом году. CarMoney уже представлена в 72 регионах РФ. Компания специализируется на выдаче займов под залог автомобиля. Аналитики отмечают, что это уникальный продукт для России: залог остается в собственности и пользовании владельца.

Также эксперты обращают внимание на бизнес-модель CarMoney, которая позволяет заемщику пройти все этапы получения займа за 23 минуты с момента подачи заявки до зачисления денег на счет.

Отдельно аналитики выделяют собственную технологическую платформу, разработанную компанией. Благодаря ей CarMoney в режиме 24/7 анализирует значительный объем данных, в том числе на основе Big Data, используя технологии искусственного интеллекта. Все это обеспечивает быструю и бесперебойную выдачу займов в роботизированном и автоматизированном формате, отмечают в компании.

ИИ самостоятельно анализирует личный профиль заемщика и принимает решение об установлении индивидуальной процентной ставки по займу. Это делает продукт компании привлекательным для конечного потребителя и интересным для инвесторов.

Фактические данные

За 7 лет работы CarMoney удалось добиться значительных результатов. Объем портфеля займов компании достигает 4,4 млрд рублей (рост за прошлый год составил около 10%). В то же время общая сумма выданных займов в 2022 году превысила 3 млрд рублей. Компания выдала уже 22 тыс. активных займов. Размер среднего чека займа – 277 тыс. рублей. (плюс 15% за прошлый год).

В 2022 году CarMoney получила 403 млн рублей чистой прибыли, при этом рост год к году составил 66%. Собственный капитал финтеха к концу прошлого года – 2,1 млрд рублей, инвестиционный портфель – 2,8 млрд рублей.

Сама CarMoney за несколько лет с успехом разместила 5 выпусков облигаций на Мосбирже и привлекла таким образом 1,5 млрд рублей.

С 2017 по 2022 годы CarMoney в совокупности выплатила 631 млн рублей купонного дохода по всем выпускам облигаций. При этом инвесторам с 2016 года выплачено свыше 2,3 млрд рублей дохода.

Аналитики оценивают капитализацию основного актива «СТГ» – CarMoney – от 8 до 9 млрд рублей. Например, собеседник «Ведомостей» из российского брокера рассказал, что с учетом ожидаемого поступления средств в капитал компания оценивается в 7,9 млрд руб. В то же время, основатель финтех-сервиса и акционер материнской компании Антон Зиновьев оценивает потенциальную емкость всего российского рынка под залог авто в 2 трлн рублей.

Условия размещения

Известно, что «СТГ» не будет предварительно устанавливать цену на свои акции, ее определит сам рынок за счет соотношения спроса и предложения. Торги стартуют 3 июля, организаторами размещения выступают «Открытие Брокер» и ИФК «Солид». Общий объем предложенных инвесторам акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Торговый тикер — CARM. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях.

Всего будет размещена 21 заявка с начальной ценой 2,37 рублей за акцию, и конечной – 3,16 рублей за акцию. Предполагаемая выплата дивидендов составит половину от чистой прибыли за год.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают выход на биржу материнской компании CarMoney привлекательным как для начинающих, так и для уже опытных инвесторов.

Немаловажный фактор здесь – рабочая бизнес-модель основного актива компании. CarMoney растет быстрее других участников залогового рынка и является лидером по объему залоговых займов (в том числе по версии НРА). Еще в 2018 году компания заняла третье место по объему портфеля потребительских займов физлиц среди микрофинансовых организаций (рэнкинг «Эксперт РА»).

В связи с этим эксперты прогнозируют, что спрос на акции «СмартТехГрупп» будет высоким, а рост акций начнется сразу после выхода компании на биржу. Так как эмиссия ограничена, аналитики, например, из проекта об инвестициях Bitkogan инвестбанкира Евгения Когана, советуют потенциальным инвесторам не тянуть с заключением сделки.