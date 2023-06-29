CarMoney выходит на биржу. Почему это может быть интересно инвесторам

Путь на биржу
21 июня 2023 года «СмартТехГрупп» («СТГ») объявила о выходе на Московскую биржу. 9 июня этому предшествовал перевод юридического лица в новую организационно-правовую форму – публичное акционерное общество. А 13 июня компания заявила о намерении получить листинг на бирже.
«Мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год», — сообщил основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев, которого цитирует РБК.
Он также отметил, что в дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке.
«СмартТехГрупп» – материнская компания финтех-сервиса CarMoney. Это основной актив эмитента, который «СТГ» приобрела в прошлом году. CarMoney уже представлена в 72 регионах РФ. Компания специализируется на выдаче займов под залог автомобиля. Аналитики отмечают, что это уникальный продукт для России: залог остается в собственности и пользовании владельца.
Также эксперты обращают внимание на бизнес-модель CarMoney, которая позволяет заемщику пройти все этапы получения займа за 23 минуты с момента подачи заявки до зачисления денег на счет.
Отдельно аналитики выделяют собственную технологическую платформу, разработанную компанией. Благодаря ей CarMoney в режиме 24/7 анализирует значительный объем данных, в том числе на основе Big Data, используя технологии искусственного интеллекта. Все это обеспечивает быструю и бесперебойную выдачу займов в роботизированном и автоматизированном формате, отмечают в компании.
ИИ самостоятельно анализирует личный профиль заемщика и принимает решение об установлении индивидуальной процентной ставки по займу. Это делает продукт компании привлекательным для конечного потребителя и интересным для инвесторов.
Фактические данные
За 7 лет работы CarMoney удалось добиться значительных результатов. Объем портфеля займов компании достигает 4,4 млрд рублей (рост за прошлый год составил около 10%). В то же время общая сумма выданных займов в 2022 году превысила 3 млрд рублей. Компания выдала уже 22 тыс. активных займов. Размер среднего чека займа – 277 тыс. рублей. (плюс 15% за прошлый год).
В 2022 году CarMoney получила 403 млн рублей чистой прибыли, при этом рост год к году составил 66%. Собственный капитал финтеха к концу прошлого года – 2,1 млрд рублей, инвестиционный портфель – 2,8 млрд рублей.
Сама CarMoney за несколько лет с успехом разместила 5 выпусков облигаций на Мосбирже и привлекла таким образом 1,5 млрд рублей.
С 2017 по 2022 годы CarMoney в совокупности выплатила 631 млн рублей купонного дохода по всем выпускам облигаций. При этом инвесторам с 2016 года выплачено свыше 2,3 млрд рублей дохода.
Аналитики оценивают капитализацию основного актива «СТГ» – CarMoney – от 8 до 9 млрд рублей. Например, собеседник «Ведомостей» из российского брокера рассказал, что с учетом ожидаемого поступления средств в капитал компания оценивается в 7,9 млрд руб. В то же время, основатель финтех-сервиса и акционер материнской компании Антон Зиновьев оценивает потенциальную емкость всего российского рынка под залог авто в 2 трлн рублей.
Условия размещения
Известно, что «СТГ» не будет предварительно устанавливать цену на свои акции, ее определит сам рынок за счет соотношения спроса и предложения. Торги стартуют 3 июля, организаторами размещения выступают «Открытие Брокер» и ИФК «Солид». Общий объем предложенных инвесторам акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Торговый тикер — CARM. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях.
Всего будет размещена 21 заявка с начальной ценой 2,37 рублей за акцию, и конечной – 3,16 рублей за акцию. Предполагаемая выплата дивидендов составит половину от чистой прибыли за год.
Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают выход на биржу материнской компании CarMoney привлекательным как для начинающих, так и для уже опытных инвесторов.
Немаловажный фактор здесь – рабочая бизнес-модель основного актива компании. CarMoney растет быстрее других участников залогового рынка и является лидером по объему залоговых займов (в том числе по версии НРА). Еще в 2018 году компания заняла третье место по объему портфеля потребительских займов физлиц среди микрофинансовых организаций (рэнкинг «Эксперт РА»).
В связи с этим эксперты прогнозируют, что спрос на акции «СмартТехГрупп» будет высоким, а рост акций начнется сразу после выхода компании на биржу. Так как эмиссия ограничена, аналитики, например, из проекта об инвестициях Bitkogan инвестбанкира Евгения Когана, советуют потенциальным инвесторам не тянуть с заключением сделки.