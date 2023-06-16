«Каждый руководитель хочет быть хорошим работодателем». Как «Норникель» поддерживает своих сотрудников

— «Норникель» вкладывает значительные средства в различные социальные программы в рамках своей ESG-стратегии. Как появляются конкретные идеи: вы опираетесь на опыт российских и зарубежных компаний или ориентируетесь на запросы сотрудников и жителей регионов присутствия компании?

— Поиск идей для реализации, поиск новых проектов – занятие творческое. Мы очень хорошо подпитываемся на таких площадках, как Петербургский форум. Всегда бывает интересно послушать, что в фокусе у коллег. Не для того, чтобы копировать буквально. Понятно, что у каждой компании есть общие задачи и проблемы и с коллегами по отрасли, и в целом. Демографическая ситуация, например, у нас у всех одинаковая в стране. Способ искать ответы у каждого свой, но опыт других подталкивает к ответу на твои вопросы. Например, сегодня на сессии форума, связанной со здоровьем и качеством жизни мне очень понравились кейсы, связанные с возможностью сотрудников, работающих на сложных производствах, отдохнуть в помещениях, где добавлены кислородные коктейли и ряд других технологий, повышающих сатурацию. Мне кажется, это очень интересный подход.

Это частность, а если говорить в целом о нашей социальной активности, для «Норникеля» колоссальным источником такого большого заказа являются ежегодные исследования «Услышать каждого», которые мы проводим в компании. Это анонимный опрос, в котором более 100 вопросов. И очень высокий уровень участия в нем – более 65% всех сотрудников. Также у нас есть фокус-группа, которая позволяет уточнить, что подразумевали сотрудники под теми или иными ответами. Это для нас колоссальный источник информации от тех, кто работает в компании, о том, что важно, как люди воспринимают наши действия. Это тонкий момент, ведь каждый руководитель хочет быть качественным работодателем. А здесь это момент истины.

— Какое направление в вашей социальной политике считается приоритетным и почему?

— Пандемия всем напомнила, что является самым важным в нашей жизни. И простимулировала активизировать наши усилия в корпоративных программах «Здоровье». За последние пять лет политика «Норникеля» в этой сфере радикально изменилась. У нас появилась программа добровольного медицинского страхования, которая адресована всем без исключения сотрудникам компании на всех наших предприятиях независимо от региона проживания. Есть большая программа санаторно-курортного лечения, которая в первую очередь адресована тем, кто работает на вредных производствах. Два года назад открылся первый медицинский центр в Норильске, а сейчас открывается в Дудинке и в начале следующего года еще один в Норильске.

Посмотреть на здравоохранение не просто как на область расходов, а как на сферу, в которую мы можем инвестировать и получать отдачу, нас очень здорово замотивировал ковид. Да, она не бывает мгновенной. Понятно, что здесь нет прямой связи с каждым потраченным рублем. Но косвенные эффекты велики. Наши сотрудники не только ценят такое отношение к себе, но и, правда, лучше работают, меньше берут больничные. А мы, как работодатель, конечно, в этом заинтересованы.

— Какие программы социального направления сейчас реализуются или планируются к запуску в ближайшее время?

Мы продолжаем открытие новых медицинских центров, модернизировали систему здравпунктов на предприятиях, развиваем корпоративный спорт. Два года назад открылся первый медицинский центр в Норильске, а сейчас открывается в Дудинке и в начале следующего года еще один в Норильске.

Из совсем нового, активно развиваются образовательные программы для сотрудников. В Норильске мы создаем большой образовательный кластер, куда войдут корпоративный университет «Норникеля», наши средние специальные учебные заведения, модернизированный Заполярный государственный университет имени Федоровского и новый технологический лицей имени Владимира Ивановича Долгих. Получается интересный симбиоз самых разных учебных заведений. Надеемся, это создаст новые возможности, как для горожан, так и для развития наших профессиональных компетенций.

— Как вы поддерживаете своих сотрудников, помимо заботы об их здоровье? Какие программы пользуются наибольшей популярностью?

Самая востребованная наша программа – это оплата проезда для сотрудников и членов их семей из регионов Крайнего Севера в отпуск на материк, как говорят наши северяне. Государство гарантирует оплату проезда сотруднику раз в два года, мы это делаем ежегодно и очень гордимся такой социальной нормой. Вторая программа – система корпоративной медицины, о которой я уже говорила выше и забота о здоровье. Это развитие самых разных спортивных объектов в городах нашего присутствия, а также образовательные программы, которые всегда востребованы, потому что каждая семья хотела бы для своих детей максимально качественное образование.

— Расскажите о наиболее значимых результатах программы «Норникеля» по развитию арктических городов за последний год?

У нас не просто программы развития наших городов. В каждом из них существуют агентства развития, которые мы создаем совместно с региональными властями и стараемся вовлечь в деятельность этих агентств местных предпринимателей, активных горожан, наших сотрудников. Потому что цель этих агентств – создание новых возможностей. Это может показаться простым и банальным, но, к примеру, доступность для предпринимателя базы данных коммерческой недвижимости в его городе, прозрачность распределения этих объектов – забота, в том числе этих агентств развития, что создает новые возможности для малого бизнеса, которые не просто дает новые рабочие места, но и запускает новую жизнь. Это особенно заметно у нас на Кольском полуострове, в Норильске, где есть крупные индустриальные предприятия и очень мало сервисной экономики, мало услуг. Чтобы эта сфера развивалась, нужен малый бизнес. И сервисная экономика не только повышает качество жизни, но и дает возможности для развития своих бизнесов.

Таким образом, агентства выступают в роли медиаторов между органами власти и предпринимательством, выступают, как центры экспертизы, потому что одна из их задач – помогать разрабатывать предпринимателям свои бизнес-проекты, тестировать бизнес-планы, учить их привлекать кредитные деньги, средства глобальных институтов развития. У нас много программ, связанных с кредитованием малого бизнеса. Но если посмотреть на статистику, как предприниматели пользуются этими возможностями, то там пока все грустно.

— Есть ли результаты от внедрения ваших образовательных программ?

Безусловно. Например, нашему корпоративному университету уже больше 2-х лет. Это современное учебное заведение, где мы активно развиваем уделенные системы обучения. Для этого у нас в компании появился большой портал «Академия Норникеля». Онлайн и офлайн-обучения является хорошим сочетанием. Мы видим хороший отклик сотрудников, у нас ежегодно почти 100% сотрудников проходят самые разные виды обучения, и это лучший знак качества, лучший способ признания наших образовательных программ. Мы движемся в правильном направлении, и теперь будем смотреть, как создание образовательного кластера в Норильске и аналогичного проекта на Кольском полуострове улучшат набор владения компетенциями и способность сотрудников к развитию, осваиванию новых технологий и оборудования, которые ежегодно появляются на наших производственных площадках.

— Растет ли вовлеченность сотрудников и местных жителей в ваши социальные исследования и программы реализации общественных инициатив?

У нас потрясающая динамика. Почти за шесть лет наших исследований мы наблюдаем хороший рост. Вовлеченность сотрудников выросла на 20% за эти шесть лет. Нельзя определить в цифрах, насколько пожелания работников воплощаются в жизнь, но по результатам исследования все предприятия формируют список приоритетных направлений, куда следует инвестировать внимание руководителей, и таких направлений бывает обычно около пяти. Мы каждый год оцениваем результативность усилий.

На мой взгляд, более 90% приоритетов реализуется. Например, благодаря этим исследованиям мы стали больше уделять внимание качеству питания на предприятиях, запустили новую программу улучшения бытовых условий и так далее. Это бесконечный процесс улучшений, который делает усилия управленческой команды более сфокусированными, и это очень важно.