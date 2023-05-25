«Зеленая экономика». Как России объединить ESG-принципы и исламское финансирование

Недавно закончился международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В этом году форум впервые получил федеральный статус, в его работе приняли участие более 16 тысяч человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Участники приехали из 80 стран мира и 86 регионов России. В рамках форума прошло около 200 мероприятий, заключено более 130 соглашений.

Одной из ключевых тем форума стала тема развития исламского финансирования в России. Механизмы исламского или партнерского финансирования имеют давнюю историю и успешно работают более, чем в 130 странах мира. Их используют 1,4 млрд человек. Объем исламских финансовых активов составляет 3,6 трлн долларов — это один из быстрорастущих сегментов финансового рынка. Сейчас в регионах России с большим количеством мусульманского населения отмечается постепенный рост спроса на продукты партнерского финансирования. Этим направлением начали интересоваться банки, лизинговые и крупные публичные компании. При этом на стыке исламского и ответственного финансирования появился новый рынок зеленых исламских финансов.

Что же общего между исламским и ответственным финансированием и можно ли их объединить?

Как отметили спикеры форума, исламское и ESG-финансирование имеют ряд общих принципов и взаимодополняющих подходов, фактически это две стороны одной медали. И при ESG-финансировании, и при исламском финансировании на первое место ставятся вопросы ответственного развития, прозрачности, использования инвестиций для сфер, важных обществу. «Социальная ориентированность исламских и ESG-финансов очень близка друг другу», - подчеркнул председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

Еще одно общее направление – забота об окружающей среде. Например, «сукук» — исламский эквивалент зеленых облигаций является важным механизмом финансирования устойчивых проектов. По словам старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяны Завьяловой, выпуск зеленых «сукук» в мире вырос с 6 млрд долларов в 2021 до 8,1 млрд долларов в 2022. Крупнейшими эмитентами зеленых «сукук» являются Малайзия, Саудовская Аравия, Индонезия, Турция, Кувейт и Пакистан.

«Тема климата очень важна для мусульманских стран, так как им часто приходится сталкиваться с засухами, наводнениями, цунами и другими климатическими бедствиями», - отметил руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности Исламского банка развития Хондамир Нусратхужаев.

В свою очередь, заместитель гендиректора Государственного агентства исламского развития Малайзии Сиражуддин бин Сухайми рассказал про опыт своей страны в сфере зеленого партнерского финансирования. Малайзия – один из лидеров в области исламского финансирования. Например, Малазийская углеродная биржа служит примером интеграции классических и исламских ESG инструментов. Это первая в мире углеродная биржа, соответствующая нормам шариата. Она предлагает ряд продуктов, отвечающих требованиям и ESG и шариата.

В России одним из пионеров рынков как исламского, так и ESG-финансирования является Сбербанк. В прошлом году Сбер открыл в Казани первый офис исламского финансирования. Банк отмечает стабильный рост интереса к продуктам исламского финансирования со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов.

Одновременно уже несколько лет Сбер активно предоставляет клиентам востребованные ESG-продукты и услуги. По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования Сбера достиг 1,3 трлн рублей, выручка от реализации некредитных ESG-продуктов составила 461 млн рублей.

По словам Татьяны Завьяловой, Россия делает первые шаги в сторону зеленого исламского финансирования и у нашей страны есть уникальная возможность прямо на старте использовать опыт государств, которые давно и успешно продвигаются в этом направлении. Участники дискуссии отметили, что финансовый сектор России и страны исламского сотрудничества в условиях изменения геополитических векторов заинтересованы в выстраивании взаимовыгодных «мостов». А 20 млн российских мусульман позитивно оценят применение на практике принципов исламского финансирования.

В ходе дискуссии участники обсудили практический пример в области возможного зеленого исламского финансирования в России. Крупные города, решая проблемы перехода на электротранспорт, могут частично финансировать эти программы за счет займов, деньги от которых идут на закупку экологичного транспорта. Если бы приобретатели займа получали доход не в виде процента от размещения бумаг, а в иной, одобряемой шариатом форме, то эти облигации были бы интересны не только тем, кто поддерживает экологические инициативы, но и мусульманам.

По словам Сергея Швецова, развивать и продвигать ESG и исламское финансирование лучше всего вместе и на одной платформе. По его мнению, такой площадкой могли бы стать цифровые финансовые активы.

«ESG-финансирование и исламское финансирование прекрасно дополняют друг друга. Когда мы говорим об их синергии, то видим необходимость развивать оба направления», - согласна Татьяна Завьялова.

По ее мнению, чтобы придать импульс развитию зеленого финансирования, необходимо обеспечить доступ к исламским финансовым инструментам широкому кругу инвесторов. И наоборот, подчеркивает Завьялова, нужно адаптировать классические ESG продукты для их возможного использования мусульманским населением.

«Объединение подходов ответственного и исламского финансирования – важная черта устойчивого будущего», - уверена Завьялова.

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что для дальнейшего продвижения партнерского и «зеленого» исламского финансирования в России очень важно развитие компонента G, то есть управления. Необходима доработка инфраструктуры, регуляторной и налоговой базы. Но в случае успеха в этой сфере, синхронизация подходов ESG и исламского финансирования поможет увеличить объемы инвестиций и число совместных проектов с дружественными странами, направляемых на решение актуальных задач устойчивого развития.