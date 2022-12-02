Лишился гражданства, заводов и статуса. Коломойский вылетел из списка миллиардеров

Игорь Коломойский — некогда один из самых богатых людей Украины — лишился статуса долларового миллиардера. Его состояние после национализации «Укрнафты» Forbes оценил в $850 млн, хотя еще в начале 2022-го оно достигало $1,9 млрд. Рассказываем, как «крестный отец» Зеленского лишился сначала паспорта, потом активов, а теперь и статуса миллиардера.

Украинский предприниматель и меценат Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера. Это следует из данных украинской версии журнала Forbes.

В 2020 году Коломойский занимал восьмое место в списке богатейших людей Украины с состоянием в $1 млрд. В 2021 году оно оценивалось в $1,8 млрд, а накануне начала российской спецоперации достигло $1,9 млрд. Однако сейчас стоимость его активов сократилась до $850 млн.

Потеря 55% состояния бизнесмена связана с национализацией нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта» в начале ноября этого года. В 2021-м на долю последней приходилось около 40% рынка бензина Украины и 14% рынка дизельного топлива.

Наряду с компаниями ряда других украинских олигархов «Укрнафта» и «Укртатнафта» были переданы в управление Минобороны страны. Украинские СМИ писали, что национализация активов Коломойского была произведена на основании решения ставки верховного главнокомандующего и ряда законов о режиме военного положения.

В частности, в сентябре президент Владимир Зеленский утвердил поправки в законодательство, разрешающие изымать оборудование для целей оборонно-промышленного комплекса Украины, а также имущество, находящееся на территории, «в отношении которой существует угроза ее временной оккупации».

По данным источников украинского Forbes в офисе Зеленского, олигарх в первые месяцы российской спецоперации на Украине никак не помогал государству, не перечислял помощь военным. Это послужило причиной ухудшения взаимоотношений Коломойского с командой президента.

Летом бизнес-структуры Коломойского начали все же перечислять десятки миллионов долларов на нужды ВСУ. Несмотря на это, его компании обвинили в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт. Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщало, что сумма недоплаченных компаниями Коломойского налогов, по оценке следствия, составляет 700 млн гривен ($19 млн).

При этом издание не исключает, что бизнесмену выгодно на время военных действий передать активы в ведение государства, чтобы позже получить компенсации. Именно с этим журналисты связывают отсутствие сопротивления со стороны Коломойского при национализации его предприятий.

Игорь Коломойский — основатель крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Приват», которая имела активы в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. СМИ в прошлые годы сообщали, что именно Коломойский способствовал избранию Зеленского на пост президента и финансировал его кампанию. Таким образом он хотел добиться возвращения своего «ПриватБанка», который был национализирован при предыдущем главе государства Петре Порошенко. Бизнесмена даже называли «крестным отцом» нынешнего президента.

Связь президента и миллиардера объяснялась тем, что принадлежавший Зеленскому телепроект «Квартал 95» выходил на телеканале «1+1» Коломойского. Там же перед избранием Зеленского выходил и сериал «Слуга народа», где комик исполнил пророческую роль президента Украины. Сам Зеленский всячески отрицал эту информацию, рассказывая, что его отношения с Коломойским не выходили за рамки деловых.

Однако, по данным украинских СМИ, в 2020 году команда Зеленского окончательно поссорилась с Коломойским. Именно тогда Верховная рада приняла закон, по которому финучреждения, которые были выведены с рынка с нарушениями, не вернут владельцам даже по решению суда, они могут рассчитывать только на денежную компенсацию ущерба.

В 2021 году борьба Зеленского с олигархами продолжилась — летом по его инициативе был создан реестр, в который вошли бизнесмены, оказывающие влияние на политическую жизнь Украины. Вошедшим в перечень олигархам запретили делать взносы (прямо или через других лиц) в бюджеты политических партий, быть покупателем или бенефициаром покупателя в процессе приватизации объектов большой приватизации. А госслужащих обязали подавать декларации о контактах с олигархом или его представителем.

Летом 2022 года украинская миграционная служба аннулировала паспорт Коломойского. В СМИ лишение предпринимателя гражданства объяснили тем, что у него есть еще два паспорта — Кипра и Израиля. Перед этим в интернет просочился документ о якобы секретном указе Зеленского о лишении украинского гражданства десяти олигархов, в числе которых был и Коломойский. Офис президента отрицал наличие подобного документа.