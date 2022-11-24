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Бизнес

Польша хочет покупать российскую нефть максимум по $30. Остальные страны ЕС согласны на $65-70

Politico: Польша предложила установить потолок цены на нефть из РФ в $30

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Егор Алеев/ТАСС
Послы стран Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, сообщает Politico. По информации издания, в то время как большинство выступили за предельную стоимость в 65-70 долларов за баррель, Польша настаивает на 30 долларах. ЕС не удалось согласовать и потолок цен на газ.

«Сверхжесткая линия Варшавы»

Послы ЕС вели переговоры с утра до поздней ночи, но так и не смогли договориться о максимальной цене российской нефти, пишет Politico. Дипломаты продолжили переговоры в четверг.

«Высокопоставленные чиновники и дипломаты ЕС сообщили, что Еврокомиссия предложила предельную цену в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель — близко к диапазону, предусмотренному G7. Большинство стран согласились с этой ценой, за исключением Польши, которая хотела гораздо более низкую цену в 30 долларов за баррель», — говорится в статье со ссылкой на четырех европейских дипломатов, которые пожелали остаться анонимными.

Два источника издания отметили, что «разочарованы сверхжесткой линией Варшавы», а также ее попыткой «увязать ограничение цен на нефть с девятым пакетом санкций против России». По их мнению, такой позицией есть «риск отсрочить как ограничение, так и следующий раунд санкций».

Авторы материала отметили также, что Венгрия оказалась в «изоляции». Представители Будапешта заявили, что выступают против введения потолка цен на нефть из РФ. Коллеги сочли это «позерством», а в Брюсселе уважение к Венгрии «упало», говорится в статье.

Еще один дипломат Евросоюза сообщил изданию, что «разногласия усложняют сделку».

22 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что идея установки предельной стоимости нефти из РФ заключается в том, чтобы «ограничить доходы, которые Россия может получать от экспорта нефти, а также предотвратить нехватку топлива», которая может привести к росту цен.

В случае принятия этой меры страны-участницы соглашения намерены установить «достаточно высокую» цену, которая будет превышать стоимость добычи нефти, чтобы «стимулировать россиян продолжать продавать», но «достаточно низкую, чтобы существенно повлиять на прибыль, которую они получают».

«Гомеопатическая» инициатива

Евросоюзу не удалось согласовать и максимальную стоимость газа, сообщается в статье. Министры энергетики ЕС раскритиковали предложенный Еврокомиссией предельный уровень цен на российский газ, сочтя эту меру «гомеопатической».

«Официально сегодняшнее заседание Совета не предназначено для принятия решения об ограничении поставок газа. Но несколько стран угрожают сформировать блокирующий альянс и задержать утверждение пакета Еврокомиссии по энергетике, если не будет затронута эта мера», — сообщили Politico дипломаты.

Авторы материала отметили, что 16 министров ЕС выступают за введение потолка цены на газ, а это «может составить квалифицированное большинство». Однако все эти 16 министров раскритиковали предложение Еврокомиссии, которое, по их мнению, «разработано так, чтобы никогда не сработать».

«Комиссия услышит очень жесткие вещи от подавляющего большинства министров. Мы попросили Комиссию внести предложение, и она выдвинула это — не предложение, а шутку», — приводит издание слова министра энергетики Испании Терезы Рибера.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рекомендовала установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF (Title Transfer Facility — крупнейший в Европе газовый хаб, расположенный в Нидерландах) в 275 евро за МВт·ч. По ее замыслу, сделки выше предельной цены совершать будет невозможно.

Симсон добавила, что механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при двух условиях. По ее словам, первое заключается в том, что цена газа должна превышать стоимость в 275 евро в течение двух недель. А второе – что разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 в течение десяти торговых дней.

В Еврокомиссии уточнили, что новый механизм ограничения скачков цен на газ можно активировать с 1 января 2023 года.

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