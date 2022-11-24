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Reuters: предельные цены на нефть не повлияют на доходы России в краткосрочной перспективе

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Hasan Jamali/AP

Введение странами Запада предельных цен на нефть из России почти никак не повлияет на доходы страны в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает Reuters.

«Введение западными странами потолка цен на нефть на уровне $65-70 за баррель не повлияет значительным образом на доходы РФ в краткосрочной перспективе, поскольку клиенты из Азии в настоящее время покупают нефть по схожей цене», — отметили в публикации.

По данным агентства, западные страны собираются ввести потолок цен на нефть из России 5 декабря. При этом по цене на нефть на рынке в $85 за баррель Индия приобретает ее с существенным дисконтом, что в целом подходит под предполагаемый Западом потолок.

17 ноября немецкий телеканал N-TV сообщал, что уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за санкций привело лишь к росту ее доходов от их продажи. По словам автора материала, нужно трезво подходить к тому, как введенные санкции влияют на экономику России. Сейчас они не вредят российскому правительству, так как оно зарабатывает. То есть любые ограничения в поставках приводят только к росту цен на газ, уголь и нефть.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) указал на неопределенность относительно того, насколько эффективным окажется введение потолка цен на российскую нефть. Также в фонде отметили неясность того, какие именно страны согласятся ввести такие ограничения на российское сырье.

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