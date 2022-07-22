Банк России резко снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Такое решение объяснили низкими темпами прироста потребительских цен, что в свою очередь способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что снижение ставки должно поддержать промышленность страны.

Причины снижения ставки

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что на решение регулятора снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% повлиял уточненный макроэкономический прогноз. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике она отметила, что экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее.

«Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во много из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки», — сказала она.

Как сообщается на сайте Центрального банка, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последнее время «заметно» уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. При этом снижение деловой активности происходит медленнее, чем ожидали в ЦБ. Но «внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», отметили в финансовом регуляторе.

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«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В статье, размещенной на сайте финансового регулятора, также говорится, что Банк России будет оценивать «целесообразность снижения ключевой ставки» во второй половине этого года. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.

Согласно данным Центробанка, в июне годовая инфляция снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае) и, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%.

«Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса», — пояснили в финансовом регуляторе.

В пресс-службе ЦБ добавили, что свой вклад в замедление инфляции вносит и существенное снижение инфляционных ожиданий. Так, в июле инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий «заметно уменьшились» и достигли уровней весны 2021 года, «во многом отражая укрепление рубля и общее замедление инфляции».

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», — рассказали в пресс-службе Банка России.

В ЦБ полагают, что принятые в апреле—июле решения о снижении ключевой ставки «увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности».

Предприятия и вакансии

Согласно данным Банка России, отечественные предприятия по-прежнему «испытывают затруднения в производстве и логистике».

«Однако их деловые настроения постепенно улучшаются по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров. При этом сокращение импорта (из-за санкций – «Газета.Ru») <…> по-прежнему существенно опережает снижение экспорта», — отметили в пресс-службе финансового регулятора.

В ЦБ также считают, что ситуация на рынке труда «стабильна»: хотя число вакансий снизилось, уровень безработицы «находится вблизи исторических минимумов».

Банк России прогнозирует, что в этом году ВВП сократится на 4,0–6,0%. При этом «снижение в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения».

В финансовом регуляторе допустили, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться «более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения» инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

«Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года», — заключили в пресс-службе.

Упавшие цены и затухшая инфляция

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил в беседе с «Газетой.Ru», что мало кто ожидал столь резкого снижения ключевой ставки. По его словам, «снижение инфляционных ожиданий в стране и вернувшаяся дефляция перевесили, встав на сторону тех очень немногих экспертов, кто рассчитывал на падение ключевой ставки до 8% годовых».

«Регулятор принял решение на основе как сильно укрепившегося рубля и затухания инфляции, так и необходимости поддержать промышленные силы страны. Экономике нужен дешевый кредит в эпоху ограничений и дефицита импорта», — считает он.

По прогнозам эксперта, на следующих заседаниях ЦБ будет более осторожен.

«Вклады продолжат терять доходность. Последняя оценка максимальной ставки в крупнейших банках — 7,65%. Очевидно, доходность снизится под 7% уже в ближайшие недели. Кредиты также станут более доступными. Учитывая подавленный спрос на кредитные ресурсы от корпораций и населения, а также более дешевый займ от ЦБ, банки способны снизить ставки на процент», — уверен Зельцер.

Представители «МТС Банка», «Дома.РФ», «Московского кредитного банка», «Зенита», «Росбанка» и «Абсолют Банка» сообщили «Газете.Ru», что после снижения ключевой ставки намерены снизить ставки по ипотечным кредитам.

Согласно данным «Дом.РФ», в июле средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,7% годовых, на готовое жилье – 10,8%. Зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов заявил, что «на сопоставимую величину будут снижены и ставки по ипотеке».

По прогнозам «Абсолют Банка», «МТС Банка» и «Совкомбанка», средневзвешенная ставка по ипотеке в августе составит 10% годовых, к концу года – 9%.