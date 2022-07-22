Банк России резко снизил ключевую ставку

Причины снижения ставки
Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что на решение регулятора снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% повлиял уточненный макроэкономический прогноз. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике она отметила, что экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее.
«Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во много из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки», — сказала она.
Как сообщается на сайте Центрального банка, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последнее время «заметно» уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. При этом снижение деловой активности происходит медленнее, чем ожидали в ЦБ. Но «внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», отметили в финансовом регуляторе.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
В статье, размещенной на сайте финансового регулятора, также говорится, что Банк России будет оценивать «целесообразность снижения ключевой ставки» во второй половине этого года. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.
Согласно данным Центробанка, в июне годовая инфляция снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае) и, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%.
«Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса», — пояснили в финансовом регуляторе.
В пресс-службе ЦБ добавили, что свой вклад в замедление инфляции вносит и существенное снижение инфляционных ожиданий. Так, в июле инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий «заметно уменьшились» и достигли уровней весны 2021 года, «во многом отражая укрепление рубля и общее замедление инфляции».
«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», — рассказали в пресс-службе Банка России.
В ЦБ полагают, что принятые в апреле—июле решения о снижении ключевой ставки «увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности».
Предприятия и вакансии
Согласно данным Банка России, отечественные предприятия по-прежнему «испытывают затруднения в производстве и логистике».
«Однако их деловые настроения постепенно улучшаются по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров. При этом сокращение импорта (из-за санкций – «Газета.Ru») <…> по-прежнему существенно опережает снижение экспорта», — отметили в пресс-службе финансового регулятора.
В ЦБ также считают, что ситуация на рынке труда «стабильна»: хотя число вакансий снизилось, уровень безработицы «находится вблизи исторических минимумов».
Банк России прогнозирует, что в этом году ВВП сократится на 4,0–6,0%. При этом «снижение в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения».
В финансовом регуляторе допустили, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться «более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения» инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.
«Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года», — заключили в пресс-службе.
Упавшие цены и затухшая инфляция
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил в беседе с «Газетой.Ru», что мало кто ожидал столь резкого снижения ключевой ставки. По его словам, «снижение инфляционных ожиданий в стране и вернувшаяся дефляция перевесили, встав на сторону тех очень немногих экспертов, кто рассчитывал на падение ключевой ставки до 8% годовых».
«Регулятор принял решение на основе как сильно укрепившегося рубля и затухания инфляции, так и необходимости поддержать промышленные силы страны. Экономике нужен дешевый кредит в эпоху ограничений и дефицита импорта», — считает он.
По прогнозам эксперта, на следующих заседаниях ЦБ будет более осторожен.
«Вклады продолжат терять доходность. Последняя оценка максимальной ставки в крупнейших банках — 7,65%. Очевидно, доходность снизится под 7% уже в ближайшие недели. Кредиты также станут более доступными. Учитывая подавленный спрос на кредитные ресурсы от корпораций и населения, а также более дешевый займ от ЦБ, банки способны снизить ставки на процент», — уверен Зельцер.
Представители «МТС Банка», «Дома.РФ», «Московского кредитного банка», «Зенита», «Росбанка» и «Абсолют Банка» сообщили «Газете.Ru», что после снижения ключевой ставки намерены снизить ставки по ипотечным кредитам.
Согласно данным «Дом.РФ», в июле средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,7% годовых, на готовое жилье – 10,8%. Зампред «Абсолют Банка» Антон Павлов заявил, что «на сопоставимую величину будут снижены и ставки по ипотеке».
По прогнозам «Абсолют Банка», «МТС Банка» и «Совкомбанка», средневзвешенная ставка по ипотеке в августе составит 10% годовых, к концу года – 9%.