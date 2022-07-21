От ЦБ ждут снижения ключевой ставки. Банки готовят более дешевую ипотеку

22 июля ЦБ примет очередное решение по уровню ключевой ставки. В банковском сообществе прогнозируют, что она снизится на 0,5-1 п.п. После этого пойдут вниз и ставки по кредитам на жилье, рассказали «Газете.Ru» представители шести банков из топ-50 по активам. По их прогнозам, к концу года ставки по ипотеке упадут до 9% годовых. Снижение ставок может увеличить спрос на недвижимость на десятки процентов, считают эксперты.

Крупные банки — «Московский кредитный банк», «Дом.РФ», «Росбанк», «МТС Банк», «Зенит» и «Абсолют-банк» — готовы снизить ставки по ипотеке в августе. Об этом их представители сообщили «Газете.Ru». В кредитных организациях пояснили, что скорректируют действующие условия вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, которое по прогнозам произойдет 22 июля. Как ранее сообщала «Газета.Ru», регулятор может уменьшить ставку с текущих 9,5% до 8,5-9% годовых.

«Мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку на ближайшем заседании на 0,5 процентных пункта. На сопоставимую величину будут снижены и ставки по ипотеке.

В рамках акции — с 20 июля по 7 августа — банк уже снизил ставку по программе на покупку вторичной жилой недвижимости на 0,5 п.п. В результате минимальная ставка по собственным программам банка вернулась в область однозначных цифр — 9,69%», — отметил зампред «Абсолют-банка» Антон Павлов.

В других кредитных организациях также заявили о намерении снизить ставки по ипотеке, но не назвали конкретных параметров снижения.

«МТС Банк» готов пересматривать процентные ставки по ипотеке при условии снижения ключевой. Новые ставки будут зависеть от уровня снижения показателя», — указала руководитель ипотечного кредитования «МТС Банка» Татьяна Акрамова.

Аналогичную позицию высказали в остальных банках. По прогнозам «Абсолют-банка», «МТС Банка» и «Совкомбанка», средневзвешенная ставка по ипотеке в августе составит 10% годовых, к концу года – 9%.

К чему приведет снижение ставок

Замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная назвала решение банков снизить ставки по ипотеке в августе ожидаемым.

«Обычно ставки по ипотеке оперативно реагируют на изменения уровня ключевой ставки. Скорее всего, и в этот раз будет так же», — объяснила она.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин спрогнозировал значительное увеличение спроса на недвижимость в рамках снижения ставок.

«Снижение ставки на 1 п.п. в текущих условиях упавшей базы может приводить к росту спроса на ипотечные продукты даже на десятки процентов», — заключил эксперт.

С ним согласилась директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. «Уже сейчас стоимость ипотечных кредитов находится на достаточно комфортном уровне, о чем свидетельствует произошедшее в июне оживление спроса. Тем не менее, новое снижение ставок приведет к дополнительному росту объема выдач», — считает Якушкина.

Школьная при этом отметила, что комфорт — понятие относительное.

«В конечном итоге заемщику нужна не ипотека, а жилье. Ипотека — лишь инструмент. Сейчас уровень комфорта будет определяться тремя показателями: уровнем реальных доходов, ценой недвижимости и уровнем ипотечной ставки. Комфортные условия — это когда на содержание жилья (ипотека либо аренда), включая оплату коммунальных услуг, семья тратит не более 40% своего дохода. Цены на жилье были сильно задраны во время пандемии, а реальные доходы населения сейчас снижаются. Поэтому ставку в 9-10% по ипотеке можно назвать заградительной для большинства российских семей», — указала Школьная.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль отметила, что сейчас объем предложения на рынке недвижимости существенно превышает значение аналогичного периода прошлого года — примерно на 35%. Предложение квартир на рынке значительно больше, чем спрос, добавила она.

«Негативное влияние на ипотеку оказывает то, что рынок ожидает дальнейшего снижения ставок, формируется отложенный спрос на ипотеку. Также важный фактор ослабления спроса на ипотеку – снижение доходов населения. Но в целом позитивные факторы оказываются сильнее. Поэтому можно ожидать восстановления рынка ипотеки после обвала в апреле-мае», — резюмировал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.