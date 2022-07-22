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Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 8,5% 22 июля

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Аналитики полагают, что Банк России на фоне сохранения дефляционного тренда в РФ и снижения инфляционных ожиданий снизит ключевую ставку до 8,5% 22 июля, передает РИА «Новости».

По мнению одного из экспертов, главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, ЦБ 22 июля прибегнет к заметному снижению ключевой ставки.

«Инфляция явно замедляется быстрее, чем ожидает ЦБ, растет вероятность реализации дефляционных рисков», — отметил он.

По словам другого аналитика, директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, к резкому снижению ставки ЦБ могут подтолкнуть усилившиеся ожидания россиян по снижению инфляции и снижение цен на все более расширяющийся круг товаров, что говорит о преобладании дезинфляционных рисков.

Тем не менее часть специалистов допускает, что возможно снижение ставки на 0,5-0,75 процентного пункта, если в ЦБ посчитают слишком высокими для экономики инфляционные риски.

В начале 2022 года ключевая ставка достигла 9,5% годовых, а затем из-за санкций регулятор поднял ее сразу до 20% годовых. 18 марта ставка была сохранена на этом уровне. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, позднее — до 14% и 11% годовых. В июне на фоне дефляции в стране ЦБ вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5% годовых.

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