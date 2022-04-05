Обедневшие миллиардеры: Forbes обновил список самых богатых граждан России

Журнал Forbes назвал совладельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина богатейшим россиянином. Несмотря на то, что за год его состояние сократилось на $7,8 млрд до $18,4 млрд, это не помешало ему обойти соотечественников и в четвертый раз за всю историю рейтинга возглавить список.

Четырехкратный победитель

Лисин обошел совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, занявшего второе место с состоянием $17,3 млрд, основателя Telegram Павла Дурова, расположившегося на третьей строчке с $15,1 млрд, совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона, обладающего $14 млрд, и бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова, имеющего $13,2 млрд.

«Для Владимира Лисина это не первая «золотая медаль»: металлург уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах», — напоминает Forbes.

В 2021 году состояние Лисина насчитывало $26,2 млрд, но тогда этого хватило, чтобы попасть лишь на третью строчку рейтинга. Начавшаяся военная спецоперация России на Украине и последовавшие за ней экономические санкции привели к обвалу фондового рынка и курса рубля, что отразилось на богатстве подавляющего большинства российских бизнесменов — 65 из 88 оставшихся в списке миллиардеров потеряли часть денег, у семерых состояние осталось на прежнем уровне.

Отмечается, что Владимиру Лисину относительно повезло — ни он сам, ни его Новолипецкий металлургический комбинат под санкции не попали. Если бы не эскалация на Украине, его результат мог быть почти в два раза выше, так как 2021 год был удачным для металлургов: чистая прибыль НЛМК в 2021 году увеличилась в 4,1 раза, до $5,036 млрд. На долю Лисина пришлось около $2,7 млрд дивидендов.

Беднее на 83 миллиарда

1 марта Bloomberg сообщил, что из-за начала военной спецоперации РФ на Украине сверхбогатые россияне, входящие в число 500 самых состоятельных людей мира, в этом году уже потеряли в общей сложности 83 миллиарда долларов.

Так, акции российских компаний, зарегистрированных в Лондоне, в числе которых «Новатэк» и «Северсталь», 28 февраля потеряли более половины стоимости. Об этом свидетельствовали данные Лондонской биржи.

В статье отмечается, что состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова сократилось примерно на 13 миллиардов долларов — самое большое снижение среди всех российских миллиардеров. Бизнесмен Геннадий Тимченко потерял почти половину своего состояния — 10,6 миллиарда долларов. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон лишился 10,2 миллиарда долларов, а акционер сталелитейной компании Evraz и футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович лишился пяти миллиардов долларов, оставшись с 13,9 млрд долларов. В конце февраля бизнесмен передал управление клубом попечителям одноименного благотворительного фонда.

Кроме того, западные санкции коснулись таких крупных бизнесменов, как Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов, Николай Токарев и Александр Пономаренко.

Мировые богачи

Forbes также опубликовал список 20 самых состоятельных людей мира. Рейтинг на этот раз возглавил совладелец Tesla Илон Маск, обойдя своего главного конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса. Теперь состояние Илона Маска оценивается в $219 млрд.

Богатейшим человеком в мире бизнесмен стал впервые — в прошлогоднем рейтинге он занимал вторую строчку с $151 млрд. Согласно данным издания, за последние 12 месяцев Маск разбогател на $68 млрд. А состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивается в $171 млрд, что на $6 млрд меньше, чем в 2021 году.

На третьей строчки рейтинга в этом году оказался французский бизнесмен Бернар Арно ($158 млрд), увеличивший свое состояние на $8 млрд благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior, несмотря на пандемию. Четвертое место занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд), а пятое — американский предприниматель-инвестор Уоррен Баффет ($118 млрд).

Основные активы Маска — это пакеты акций производителя электрокаров Tesla, ему принадлежит 172,6 млн, или 17% акций компании, и почти 44% акций космической компании SpaceX. Как признался сам предприниматель, за прошлый год он заплатит более $11 млрд налогов и станет крупнейшим частным налогоплательщиком США.

Впервые в список Forbes Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд. В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, а в октябре 2021 года ее капитализация впервые превысила $1 трлн.