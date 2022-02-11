«Вкладчики реагируют моментально»: как ЦБ заставляет россиян нести деньги в банки

Спрос россиян на вклады тесно связан с динамикой ключевой ставки ЦБ. К такому выводу пришли финансовые аналитики. Когда регулятор понижал ставку в июне 2021 года, россияне стали реже вносить деньги на депозиты. Увеличение показателя в июле и декабре прошлого года, напротив, привело к десятикратному росту объемов средств на накопительных счетах.

Спрос на вклады со стороны россиян изменяется пропорционально повышению или понижению ключевой ставки ЦБ. Это следует из расчетов финансового маркетплейса «Банки.ру» для «Газеты.Ru». Другие эксперты подтвердили тенденцию.

В рамках исследования спроса на вклады «Банки.ру» взяли три точки изменения ключевой ставки ЦБ: 19 июня 2021 года (понижение на 1 процентный пункт до 4,5% годовых), 23 июля прошлого года (повышение на 1 п.п. до 6,5%) и 17 декабря 2021-го (повышение на 1 п.п. до 8,5% годовых). Аналитики проанализировали, как менялся спрос на депозиты в течение 45 дней после изменения ключевой ставки.

«В июне, несмотря на понижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п., средняя ставка по вкладам до одного года составляла 3,5%. Доля таких вкладов составляла более 80% в общем количестве.

Процент открываемости вкладов уменьшился, что может говорить о нежелании клиентов банков размещаться под более низкие проценты», — уточнил руководитель сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.

Зачем Центробанк снова повышает ключевую ставку По мнению Банка России, одной из причин ускорения инфляции стал ажиотажный спрос на товары и услуги со стороны населения. Граждане в период пандемии снимали деньги со счетов, «вскрывали» другие свои накопления и активно покупали товары — от недвижимости до электроники. Читать дальше

В июле регулятор повысил ставку на 1 п.п.

«Средняя ставка по вкладам до одного года в последующие 45 дней составила 3,82%, при этом вклады на срок более чем один год стали популярнее – более 25% против 17% годом ранее. На «Банки.ру» пользователи отреагировали на рост ставок моментально — количество открытых вкладов увеличилось в четыре раза. В декабре после повышения ключевой ставки еще на 1 п.п. банки стали очень активно привлекать вкладчиков. Ставки превысили порог в 7%, а спрос на вклады среди пользователей «Банки.ру» вырос еще в два раза», — пояснил эксперт.

То есть когда ЦБ снижал ставку, спрос населения на вклады уменьшался, а когда повышал – увеличивался, сделали вывод в «Банки.ру». По данным маркетплейса, после снижения ставки объем открытых депозитов в следующем месяце составил 150 млрд рублей, а в декабре после повышения – 1,5 трлн. Средний размер вклада во всех трех рассматриваемых периодах составил около 1 млн рублей, указал Новиков.

Спрос на вклады должен вырасти

После повышения ставки в апреле 2021 года Эльвира Набиуллина заявила, что «привлекательность вкладов как классического банковского продукта вырастет». Повышение ключевой ставки повлечет повышения ставок по вкладам в банках и замедлит отток накоплений на инвестиционные индивидуальные счета и другие фондовые продукты, указала она. После этого при увеличении ключевой ставки ЦБ придерживался той же позиции.

11 февраля 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 9,5% годовых. По мнению экспертов, это приведет к увеличению спроса на вклады.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский уточнил, что привлекательность банковского депозита крайне чувствительна к его ставке, и ставка банковского депозита напрямую связана с ключевой ставкой ЦБ.

«Уровень ключевой ставки в значительной степени определяет доходность и, следовательно, привлекательность банковских вкладов для населения. На объеме вкладов динамика данных показателей отражается с некоторым лагом во времени. К тому же на динамику вкладов оказывают влияние множественные факторы: текущий уровень инфляции, инфляционные ожидания населения, динамика доходов, склонность к сбережениям, сроки окончания текущих вкладов», — отметил аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

Эксперт пояснил, что максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков на рынке физлиц начала увеличиваться синхронно с ключевой с весны прошлого года, однако активный рост средств граждан на депозитах наблюдается только с ноября 2021-го, когда сократился разрыв между ставками по вкладам и инфляцией.

«В случае если доходность по вкладам продолжит расти, рост средств населения во вкладах продолжится. Поддержку вновь открываемым депозитам окажут и те средства, которые граждане будут пролонгировать по более выгодной ставке.

По прогнозу НКР, максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков превысит в текущем году уровень в 8,5%», — уточнил он.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова уточнила, что когда ключевая ставка снижается, население ищет другие варианты с более выгодными условиями инвестирования денег.

«Один из примеров – 2020 год, когда в связи со снижением ключевой ставки и соответственно доходности по депозитам наблюдался активный приход розничных инвесторов на фондовый рынок, где доходность превышала ставку по депозитам», — уточнила она.

На это обращал внимание и ЦБ.

«В 2020 году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, в инструменты рынка капитала. Этот переток в целом не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций, но банки, определяя свою политику в отношении депозитных ставок, должны принимать во внимание эту растущую конкуренцию со стороны рынка ценных бумаг и других инструментов», - заявила глава ЦБ.