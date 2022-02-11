«Вкладчики реагируют моментально»: как ЦБ заставляет россиян нести деньги в банки

Спрос на вклады со стороны россиян изменяется пропорционально повышению или понижению ключевой ставки ЦБ. Это следует из расчетов финансового маркетплейса «Банки.ру» для «Газеты.Ru». Другие эксперты подтвердили тенденцию.
В рамках исследования спроса на вклады «Банки.ру» взяли три точки изменения ключевой ставки ЦБ: 19 июня 2021 года (понижение на 1 процентный пункт до 4,5% годовых), 23 июля прошлого года (повышение на 1 п.п. до 6,5%) и 17 декабря 2021-го (повышение на 1 п.п. до 8,5% годовых). Аналитики проанализировали, как менялся спрос на депозиты в течение 45 дней после изменения ключевой ставки.
«В июне, несмотря на понижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п., средняя ставка по вкладам до одного года составляла 3,5%. Доля таких вкладов составляла более 80% в общем количестве.
Процент открываемости вкладов уменьшился, что может говорить о нежелании клиентов банков размещаться под более низкие проценты», — уточнил руководитель сберегательного направления Банки.ру Алексей Новиков.
В июле регулятор повысил ставку на 1 п.п.
«Средняя ставка по вкладам до одного года в последующие 45 дней составила 3,82%, при этом вклады на срок более чем один год стали популярнее – более 25% против 17% годом ранее. На «Банки.ру» пользователи отреагировали на рост ставок моментально — количество открытых вкладов увеличилось в четыре раза. В декабре после повышения ключевой ставки еще на 1 п.п. банки стали очень активно привлекать вкладчиков. Ставки превысили порог в 7%, а спрос на вклады среди пользователей «Банки.ру» вырос еще в два раза», — пояснил эксперт.
То есть когда ЦБ снижал ставку, спрос населения на вклады уменьшался, а когда повышал – увеличивался, сделали вывод в «Банки.ру». По данным маркетплейса, после снижения ставки объем открытых депозитов в следующем месяце составил 150 млрд рублей, а в декабре после повышения – 1,5 трлн. Средний размер вклада во всех трех рассматриваемых периодах составил около 1 млн рублей, указал Новиков.
Спрос на вклады должен вырасти
После повышения ставки в апреле 2021 года Эльвира Набиуллина заявила, что «привлекательность вкладов как классического банковского продукта вырастет». Повышение ключевой ставки повлечет повышения ставок по вкладам в банках и замедлит отток накоплений на инвестиционные индивидуальные счета и другие фондовые продукты, указала она. После этого при увеличении ключевой ставки ЦБ придерживался той же позиции.
11 февраля 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 9,5% годовых. По мнению экспертов, это приведет к увеличению спроса на вклады.
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский уточнил, что привлекательность банковского депозита крайне чувствительна к его ставке, и ставка банковского депозита напрямую связана с ключевой ставкой ЦБ.
«Уровень ключевой ставки в значительной степени определяет доходность и, следовательно, привлекательность банковских вкладов для населения. На объеме вкладов динамика данных показателей отражается с некоторым лагом во времени. К тому же на динамику вкладов оказывают влияние множественные факторы: текущий уровень инфляции, инфляционные ожидания населения, динамика доходов, склонность к сбережениям, сроки окончания текущих вкладов», — отметил аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.
Эксперт пояснил, что максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков на рынке физлиц начала увеличиваться синхронно с ключевой с весны прошлого года, однако активный рост средств граждан на депозитах наблюдается только с ноября 2021-го, когда сократился разрыв между ставками по вкладам и инфляцией.
«В случае если доходность по вкладам продолжит расти, рост средств населения во вкладах продолжится. Поддержку вновь открываемым депозитам окажут и те средства, которые граждане будут пролонгировать по более выгодной ставке.
По прогнозу НКР, максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков превысит в текущем году уровень в 8,5%», — уточнил он.
Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова уточнила, что когда ключевая ставка снижается, население ищет другие варианты с более выгодными условиями инвестирования денег.
«Один из примеров – 2020 год, когда в связи со снижением ключевой ставки и соответственно доходности по депозитам наблюдался активный приход розничных инвесторов на фондовый рынок, где доходность превышала ставку по депозитам», — уточнила она.
На это обращал внимание и ЦБ.
«В 2020 году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, в инструменты рынка капитала. Этот переток в целом не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций, но банки, определяя свою политику в отношении депозитных ставок, должны принимать во внимание эту растущую конкуренцию со стороны рынка ценных бумаг и других инструментов», - заявила глава ЦБ.