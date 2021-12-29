«Для той же Украины»: Путин поздравил «Газпром» с готовностью «Северного потока — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил о готовности обеих ниток «Северного потока - 2» к эксплуатации. Лидер страны поздравил отечественную энергокомпанию и понадеялся на скорый старт поставок голубого топлива в Европу.

Две нитки

«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». И теперь и первая, и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — цитирует Миллера ТАСС.

Согласно данным оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – текущее давление в трубе достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива по газопроводу.

«29 декабря процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток - 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сообщили в компании.

«Почувствуют на себе»

Президент РФ Владимир Путин уточнил, что вторая очередь газопровода будет поставлять в Европу 55 млрд куб. м газа. Он убежден, что этот новый дополнительный маршрут, «послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке».

«Как только они (партнеры в Европе – Газета.Ru) примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток - 2» готов к работе», — подытожил лидер страны.

Он также уверен, что запуск «Северного потока – 2» изменит нынешние высокие цены на голубое топливо. «Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте. Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств», — пояснил Путин.

Глава государства считает, что новые трубопроводы будут полезны «даже для той же Украины». Так как страна закупает российский газ на европейском рынке, уменьшение его стоимости благотворно скажется на ней.

Кроме того, Путин подчеркнул, что приоритет в развитии газовой инфраструктуры – устойчивое снабжение прежде всего внутреннего рынка в стране. Поэтому запущена масштабная программа по газификации российских регионов.

Сроки сертификации

Ранее в интервью РБК вице-премьер Александр Новак заявил, что сорвать реализацию проекта «Северный поток-2» невозможно. Несмотря на заявления руководства «Нафтогаза Украины», будто газопровод противоречит европейской энергетической политике, строительство «любой инфраструктуры на долгосрочной основе» пойдет Европе на пользу, создав альтернативные возможности поставок энергоносителей.

«Это как новая автомобильная дорога. Если есть несколько маршрутов из точки А в точку Б, для потребителя-автомобилиста удобнее и выгоднее, даже если это платные дороги, потому что возникает конкуренция за трафик, за поездки по этим дорогам», — пояснил Новак.

При этом вице-премьер допустил, что ЕС может выдвинуть новые требования к газопроводу. «Но мы надеемся, что таких требований не будет. Проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством», — убежден он.

Новак поделился, что завершение сертификации «Северного потока-2» ожидается в течение первой половины 2022 года.

По дну Балтики в Европу

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики для прямых поставок газа в Европу.

Чтобы начать перекачку газа, нужно получить одобрение немецкого регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. А Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.