В Турцию прекратили свободно пускать туристов, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»

Единственной вакциной, с которой можно попасть в Турцию, не сдавая ПЦР-тест, стал «Спутник V». В ассоциации туроператоров выявили множество нестыковок в новом ужесточении правил въезда в республику. Например, остается непонятным, когда сертификаты «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» прекращают действовать. Российское посольство объяснило, что Анкара теперь пускает в страну только иностранцев, привитых препаратами, одобренными ВОЗ или самой Турцией.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 16 сентября сообщила, что Турция ужесточила условия въезда для россиян. По данным организации, со вторника попасть в страну без свежего ПЦР-теста на коронавирус можно только переболевшим туристам или привитым вакциной «Спутник V».

«Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только «Спутник V» (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов)», — говорится в сообщении АТОР.

Сертификат о прививке должен быть на английском языке, включать QR-код и данные загранпаспорта гражданина. Такие сертификаты формируются автоматически через портал Госуслуг, если пользователь внес в свой профиль сведения из загранспаспорта.

Заявление ассоциации основывается на данных, полученных от авиаперевозчика. Кроме того, аналогичные сообщения появились у туроператоров ANEX Tour и PEGAS Touristik. Таким образом, привитые другими отечественными вакцинами — «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» — россияне теперь не могут въехать в Турцию без отрицательных результатов тестирования.

Официальных документов от турецких властей о соответствующем решении не было. АТОР сообщала, что новые правила, скорее всего, следуют из циркуляра МВД страны от 3 сентября. Позже российское посольство в Турции сообщило, что получило разъяснение от местных властей.

В нем говорится, что меры, принимаемые Анкарой для борьбы с пандемией COVID-19, предусматривают въезд только тех граждан, кто привился двумя дозами любой одобренной ВОЗ вакциной или же препаратом, разрешенным для применения самой Турцией. Из российских вакцин Анкара позволила использовать в экстренных случаях только «Спутник V».

Тем не менее, АТОР отмечает, что остаются без ответа несколько вопросов. В частности, туристам непонятно, с какой именно даты прекращают действие сертификаты о прививках «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной», поскольку в официальных документах нет даты 14 сентября. На сайте Turkish Airlines говорится о дате 4 сентября, как дате вступления в силу правил о вакцинах, одобренных ВОЗ или Минздравом Турции, при этом сами препараты не конкретизируются. Однако PEGAS Touristik сообщает, что авиакомпании Nordwind и Pegas Fly не принимают сертификаты «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» для полетов в Турцию с 20 сентября. Туроператор TUI пишет о 16 сентября, а «Интурист» — о 15 сентября.

В то же время в памятке на сайте «Аэрофлота» говорится, что от предъявления отрицательного ПЦР-теста при въезде в Турцию освобождены лица, «предъявившие сертификат стандартного государственного образца о вакцинации против COVID-19 (в т. ч. российскими вакцинами), завершенной не менее чем за 14 дней до прибытия в Турцию».

«РИА Новости» со ссылкой на представителей туристической отрасли сообщало, что несмотря на новые ограничения, россияне пока не отказываются массово от ранее купленных путевок в Турцию.

На прошлой неделе из-за уже упомянутого циркуляра турецкого МВД от 3 сентября в страну перестали пускать людей, которые вакцинированы однокомпонентными препаратами от COVID-19, в том числе российским «Спутником Лайт». Тогда власти Турции пояснили, что все россияне, сделавшие две инъекции как минимум за две недели до поездки, могут свободно въезжать и не предъявлять ПЦР-тест. Никаких упоминаний «КовиВака» или «ЭпиВакКороны» не было. Для детей младше 12 лет продолжают действовать прежние правила: чтобы попасть в Турцию им не нужно сдавать ПЦР-тест или иметь сертификат о вакцинации.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, российские туристы были на первом месте среди иностранцев, посетивших республику с начала 2021 года. С января по июль Турцию посетили 1,55 млн россиян, больше половины из них (807 тыс.) — в июле.