Турция ужесточила требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну

Власти Турции ужесточили требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну. Прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт», отныне не признаются, указали в пятницу, 10 сентября, в МВД республики.
При этом представитель ведомства пояснил в беседе с РИА «Новости», что россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну. Для этого им необходимо предъявить соответствующий сертификат.
Кроме того, на границе будут принимать справку о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.
В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до въезда в Турцию. Принимаются также и экспресс-тесты на антиген, которому не более 48 часов. В российском посольстве запросили разъяснений по поводу нововведений.
Как отмечает портал Profi.travel, исключением из обновленных правил въезда в республику станет однокомпонентная вакцина производства Johnson & Johnson (США).
Ранее в Турции увеличили возраст детей, которые могут въехать в страну без каких-либо справок — с шести до 12 лет. В то же время эксперты не исключают, что во второй половине сентября ограничения в Турции будут снова ужесточены.
Что известно о российских вакцинах
«Спутник Лайт» зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант «Спутника V». Препарат показывает эффективность на уровне 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации не выявлено.
«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.
«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.
«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.
У «Спутника V» и «Эпиваккороны» интервал между инъекциями составляет три недели, а у «Ковивака» — две недели.