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Общество

«Спутник Лайт» перестал быть пропуском на курорты Турции

Турция ужесточила требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт», больше недостаточны для въезда в Турцию. Россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, по-прежнему смогут попасть в республику, разъяснили в МВД страны. Для этого им необходимо предъявить соответствующий сертификат. Кроме того, на границе принимают справки о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19. В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Турции ужесточили требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну. Прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт», отныне не признаются, указали в пятницу, 10 сентября, в МВД республики.

При этом представитель ведомства пояснил в беседе с РИА «Новости», что россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну. Для этого им необходимо предъявить соответствующий сертификат.

Кроме того, на границе будут принимать справку о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.

В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до въезда в Турцию. Принимаются также и экспресс-тесты на антиген, которому не более 48 часов. В российском посольстве запросили разъяснений по поводу нововведений.

Как отмечает портал Profi.travel, исключением из обновленных правил въезда в республику станет однокомпонентная вакцина производства Johnson & Johnson (США).

Ранее в Турции увеличили возраст детей, которые могут въехать в страну без каких-либо справок — с шести до 12 лет. В то же время эксперты не исключают, что во второй половине сентября ограничения в Турции будут снова ужесточены.

Что известно о российских вакцинах

«Спутник Лайт» зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант «Спутника V». Препарат показывает эффективность на уровне 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации не выявлено.

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

У «Спутника V» и «Эпиваккороны» интервал между инъекциями составляет три недели, а у «Ковивака» — две недели.

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