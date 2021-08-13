Цены на заправках, валютные кредиты и дело против ритейла: 10 главных экономических событий недели

ФАС начала расследование о ценовом сговоре в продуктовом ритейле. Валютные кредиты россиян впервые упали ниже 100 млрд. в рублевом выражении. А в Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. «Газета.Ru» — о том, как изменилась экономическая жизнь в России за неделю.

Долги россиян в долларах и евро побили антирекорд

Объем валютных долгов домашних хозяйств в России в пересчете на рубли впервые за всю историю наблюдений упал ниже отметки в 100 млрд руб., следует из данных ЦБ. На 1 июля их сумма достигла 98,8 млрд руб. Это самый низкий показатель с начала 2013 года, когда регулятор начал вести статистику.

Тенденция на сокращение долгов в валюте наблюдается с прошлого апреля, после начала пандемии. При этом рублевые задолженности россиян неуклонно растут и, согласно последним данным ЦБ, составляют практически 24 трлн руб.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это связано с «естественной девалютизацией» активов населения, которая началась еще в 2014 году. «Пережив валютный кризис того года, граждане России стараются брать займы в той валюте, в которой имеют доходы. А в дополнение сама политика ЦБ РФ была направлена на то, чтобы дестимулировать выдачу займов и кредитов домохозяйствам в валюте, чтобы снять риски с граждан, связанные с изменением валютного курса», — сказал он «Газете.Ru».

Экономия на вечности

Россияне начали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии объем выручки ритуальных агентств по всей России составил 36,9 млрд руб., согласно данным Росстата. По сравнению с тем же периодом в прошлом году этот показатель вырос только на 9%, а в сравнении со вторым полугодием — сократился на 1%. При этом смертность в стране выросла: в январе-июне этого года умерли 1,1 млн человек – это на 16% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Что делать с ценами на бензин

Продажу бензина трейдерами могут временно запретить. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов. По его мнению, нужно принять меры по донастройке биржевой торговли. «В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — сказал он. При этом решение о запрете экспорта бензина пока принято не было. С начала года по 9 августа, по данным Росстата, бензин в России в среднем подорожал на 5,5%, а дизель — на 3,6%.

Соседи помогут с продовольствием

Президент России Владимир Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ. Это должно помочь стабилизировать цены на продукты. Также он поручил Федеральной антимонопольной службе мониторить ситуацию с продовольственными ценами. Эксперты считают, что конкуренция между производителями благодаря таким мерам вырастет. Кроме того, можно будет покрыть нехватку какого-либо вида продукции.

Удешевить конфеты

Кондитеры будут менять рецептуру конфет, чтобы заменить дорогие компоненты. По словам гендиректора компании «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева, себестоимость производства кондитерских изделий на фоне пандемии выросла на 30%. Подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла, какао, сахар и мука.

«Обнуление» кредитной истории

Обнаружилась лазейка, с помощью которой можно получить кредит, несмотря на плохую кредитную историю. У человека, который со следующего года получит новый паспорт, может «обнулиться» кредитная история, если поиск будет производиться только по этому документу. Это связано с положением ЦБ, вступающим в силу в следующем году, и уже действующим постановлением правительства, которое делает необязательным отметки о ранее выданных паспортах.

Рынок зальют нефтью

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в 2021 году — на 0,27 млн баррелей в сутки (б/с). Ожидается, что нефтедобыча в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,1 млн б/с — до 64 млн б/с. Уточняется, что рост произойдет в Канаде, России, Китае, США, Норвегии и Бразилии. При этом в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Египте прогнозируется ее снижение.

Корпоративный конфликт

Сотрудники Natura Siberica заявили о конфликте с руководством. По их словам, пропуска на территорию компании заместителя гендиректора Natura Siberica Ирины Трубниковой и ее сына Дмитрия Трубникова были заблокированы новым президентом компании Сергеем Буйловым. Отключили пропуска и «ведущим сотрудникам». Работники отказываются работать под началом нового руководства.

ФАС пришла в продуктовый

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки в крупных торговых сетях — в отношении Х5 Group («Пятерочка», «Перекесток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» («Магнит») — на предмет антиконкурентного сговора. Ведомство заявило, что они проводятся «с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров».

Москва возвращается в офисы

В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Теперь это лишь рекомендация. Решение власти объяснили снижением числа госпитализаций, а также ростом темпов вакцинации.