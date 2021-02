В Госдуме указали, что «Северный поток-2» жизненно необходим ЕС

Европейские корпорации, вложившие крупные суммы в строительство газопровода из России «Северный поток-2», несмотря на санкционное давление Белого дома, приложат все усилия для реализации проекта – заявил депутат Госдумы Артем Туров.

Реклама

Так он прокомментировал отказ ряда компаний от участия в проекте. По словам парламентарий, трубопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, хоть и с некоторыми задержками, передает «Дума ТВ».

«Продолжается политизированное давление на реализацию чисто экономического проекта, который жизненно необходим странам Евросоюза для развития их экономик, промышленного производства в условиях сокращения энереговыработки внутри ЕС», — пояснил парламентарий.

Политик спрогнозировал, что заинтересованные в СП-2 страны будут искать возможности обойти американские санкции, об этом, по его словам, свидетельствует создание властями земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг Stiftung Klima-und Umweltschutz MV («Фонда защиты климата и окружающей среды»).

Фонд идентифицирует СП-2 как «самый важный компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании» и будет делать все возможное для завершения строительства трубопровода и введения его в строй.

В свою очередь, как ранее сообщалось, немецкие компании, которым угрожают санкции США, формально будут предоставлять свои услуги и мощности по достройке газопровода именно этому фонду.

Таким образом, с технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с СП-2, рестрикций США не будет, и российско-европейский проект будет реализован.

Берлин по-прежнему выступает за то, чтобы, наряду с СП-2 Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил также в среду, 24 февраля, на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он назвал отказ нескольких коммерческих структур от работы с СП-2 «решением компаний».

«Для правительства ФРГ было и остается главным, чтобы Украина, также с «Северным потоком-2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», — приводит РИА «Новости» слова политика.

По его словам, подписание российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения».

«Нам известно критическое отношение [к СП-2] со стороны США и американских политиков, которое разделяет не только президент, но и часть Конгресса», — пояснил дипломат.

По данным Reuters, от участия в проекте СП-2 отказались 18 фирм, среди них — американский нефтесервисный гигант Baker Hughes и французская страховая и инвестиционная группа компаний AXA Group.

Норвежский сертификатор и классификатор DNV GL, страховщики Zurich Insurance и Munich Re также заявили, что вышли из СП-2 под давлением США.

Также в списке «отказников»: страховые компании Beazley Furlonge Ltd, Arch Insurance Ltd, AEGIS Managing Agency Ltd, Canopius Managing Agents Ltd, Chaucer Syndicates Ltd, Chubb Underwriting Agencies Ltd, Hiscox Syndicates Ltd, Markel Syndicate Management Ltd, MS Amlin Underwriting Ltd, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd, а также инжиринговая и строительная компания Bilfinger SE.

Ранее Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента, заявил журналистам: тот факт, что компании прекратили работу по мере приближения санкций, «демонстрирует, что законодательные инициативы» и действия американской стороны «дают хороший эффект».

Он сказал, что Государственный департамент продолжает «изучать организации, причастные к потенциально санкционной деятельности». Прайс также добавил, что «санкции — лишь один из многих инструментов для ответа на строительство «Северного потока - 2».

При этом, в МИД Германии заявили, что переговоров на уровне министерств иностранных дел с США по СП-2 пока нет, но Берлин хотел бы провести такие консультации.

«Я пока не могу сообщить о таких переговорах. О том, что мы хотели бы таких консультаций и переговоров, министр иностранных дел неоднократно заявлял», — заявила на брифинге пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар.

Двумя днями ранее сенаторы от Республиканской партии в конгрессе США подвергли жесткой критике позицию главы Белого дома Джо Байдена в вопросе по СП-2, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, сенатор Тед Круз считает, что Белый дом посылает сигналы о своем намерении разрешить строительство проекта, что, как отметил политик, приведет к масштабным негативным последствиям для национальных интересов США и энергобезопасности европейских союзников.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что противники газопровода хотят заставить Россию «расплатиться» за инспирированную США и ЕС ситуацию на Украине.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — пояснил Путин.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%.