«Незаконное давление»: в Кремле оценили санкции против «Севпотока-2»

В Кремле обратили внимание на грубое давление с американской стороны на российский проект «Северный поток — 2». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконные ограничения, с точки зрения международного права.

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Ранее газета Handelsblatt сообщила, что правительство США собирается ввести санкции против трубоукладчика «Фортуна», которое принимает участие в строительстве газопровода по дну Балтийского моря. Судно принадлежит российской компании «КВТ-Рус».

Санкции США основываются на американском законе CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В него власти страны решили включить и «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ предусматривает ограничительные меры в отношении тех стран, которые контактируют с Россией по закупке оружия и военной техники. В Госдепе отмечали, что «цель таких санкций — заставить Россию заплатить за свое злонамеренное поведение».

Комментируя это сообщение иностранного СМИ, Песков заметил: «Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки».

Представитель Кремля заметил, что «действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут».

Вместе с тем он выразил сожаление в связи с рестрикциями, которые вводят США в отношении «Северного потока — 2». Их анализируют, чтобы продолжить последовательную работу по завершению проекта, который готов более чем на 90%, сообщил Песков.

Решение Вашингтона об ограничительных мерах с сожалением восприняли и в правительстве ФРГ. «Мы принимаем это к сведению с сожалением», — приводит агентство DPA слова представителя министерства экономики и энергетики Германии. Она подтвердила, что санкции США действительно будут направлены против российского трубоукладчика.

Вместе с тем в посольстве США в Берлине в комментарии агентству заявили, что «по-прежнему полны решимости предпринять все необходимые и соразмерные шаги для остановки «Северного потока — 2», который якобы «представляет угрозу национальным интересам европейских союзников».

США уже вводили санкции, чтобы «защитить Европу» российского газа. Это произошло в прошлом году — ограничения были прописаны в оборонном бюджете страны на 2020 год.

Американцы намерены остановить строительство газопровода, так как считают, что в случае запуска проекта Россия станет монополистом на европейском рынке газа. По мнению Вашингтона это даст Москве рычаг политического давления. Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что «Северный поток — 2» исключительно экономический проект и не будет иметь никакого отношения к политике.

В то же время эксперты обращают внимание, что у США достаточно своего сжиженного природного газа (СПГ), который американцы хотели бы продавать европейцам. Но по цене их СПГ проигрывает российскому трубопроводному газу.

Нынешние санкции США также прописаны в оборонном бюджете страны. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева, решение США ввести рестрикции против российского трубоукладчика является «недобросовестной конкуренцией».

«Это попытка сохранить за США если не монополию, то во всяком случае существенную долю газового рынка в Европе», — сказал сенатор в комментарии RT.

Он также напомнил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Украина может потерять значительную часть от суммы в $3 млрд. Эти деньги — доход от транзита российского газа в Европу.

«Что это означает? Что кому-то из покровителей нынешней Украины придется ее содержать на эти 3 млрд <...> Поэтому, я думаю, что в их действиях, не столько мотивация, связанная с непринятием каких-то действий России, сколько чистый коммерческий расчет, нежелание платить по чужим счетам и желание больше зарабатывать на свои собственные счета», — добавил парламентарий.