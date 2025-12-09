В РФ полностью готова система фотовидеофиксации для проверки наличия ОСАГО у водителей

В Москве полностью готова система фотовидеофиксации для проверки наличия полиса ОСАГО у водителей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника управления обеспечения автоматизированной фотовидеофиксации центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владимира Карпова.

«Центр организации дорожного движения Москвы в автоматическом режиме фиксирует 67 видов правонарушений различных видов. И, конечно, система фотовидеофиксации в Москве полностью готова для того, чтобы фиксировать нарушение по ОСАГО. И технически, и юридически», – сказал Карпов.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Ранее сообщалось, что в России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП.