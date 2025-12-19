Автоэксперт назвал неочевидную причину зимних ДТП

Проблема зимних аварий не только в гололедице или снеге, а в том, что водители часто переоценивают свои способности. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он подчеркнул, что даже у опытных водителей за лето теряются навыки зимнего вождения.

«Например, выпал снег, и я буквально на днях поехал на парковку гипермаркета и аккуратно, без хулиганства, попробовал, как автомобиль чувствует себя на льду. Просто проверил ощущения. Этот навык требует восстановления каждый сезон, даже у опытного водителя», — сказал специалист.

Он добавил, что зимой к скользким дорогам добавляется и плохая видимость, к которой тоже нужно учиться адаптироваться.

До этого Попов объяснил, что нужно делать при выезде на гололедицу.

Он подчеркнул, что на льду не поможет даже система АБС. Поэтому необходимо убирать ногу с педали газа, не теряя при этом соединения двигателя с колесами автомобиля. Сбавлять скорость следует до приемлемых значений.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимним путешествиям.