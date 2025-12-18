На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самозанятых таксистов не сразу пересадят на российские автомобили

В России приняли закон в поддержку самозанятых в такси
true
true
true
close
Shutterstock

Государственная Дума в рамках пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, уточняющий требования к автомобилям самозанятых в реестре такси, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Для самозанятых, которые работают в такси на своем автомобиле, не соответствующем критериям по уровню локализации, будут введены региональные квоты.

«Они составят 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года», — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, что закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством.

В России 66% таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за закона о локализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами