Самозанятых таксистов не сразу пересадят на российские автомобили

В России приняли закон в поддержку самозанятых в такси

Государственная Дума в рамках пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, уточняющий требования к автомобилям самозанятых в реестре такси, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Для самозанятых, которые работают в такси на своем автомобиле, не соответствующем критериям по уровню локализации, будут введены региональные квоты.

«Они составят 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года», — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, что закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством.

В России 66% таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за закона о локализации.