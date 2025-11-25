В РФ две трети парков не готовы к обновлению автомобилей из-за закона о локализации

В России 66% таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за закона о локализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Национального совета такси» (НСТ).

«Основные причины, по словам респондентов, это низкая окупаемость автомобилей, высокая стоимость российских машин и нежелание пассажиров ездить на них. Для сравнения, ранее 39% респондентов обновляли подвижной состав раз в несколько лет, 26% — раз в год», — сообщает агентство.

Почти треть (30%) респондентов заявили, что рассматривают уход с рынка. У 72% опрошенных перевозчиков более половины подвижного состава не подходят под требования закона о локализации. Еще у 10% под требования закона не подходит 30–50% автопарка, у 18% — до 30%.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Эти правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов РФ, например, Калининграда, срок отложен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, стало известно что в России лишь 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси в марте 2026 года. Это следует из результатов опроса, проведенного «Ромиром».

Почти половина водителей (42%) собираются продолжить работать на своих машинах, а 24% намерены использовать транспортное средство автопарка. Остальные, как уточняется, перейдут в серую зону или вовсе уйдут из отрасли.

Ранее правительство поддержало проект об использовании таксистами личных автомобилей.