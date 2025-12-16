На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что делать с брошенным во дворе автомобилем

Юрист Соловьев: двигать брошенную во дворе чужую машину нельзя
true
true
true
close
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Самостоятельно передвигать или утилизировать брошенный во дворе чужой автомобиль нельзя. Подобные действия могут грозить уголовной ответственностью. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист напомнил, что любая машина, несмотря даже на ее состояние, является имуществом, которое можно изымать только по решению суда.

«Не забываем про ст. 166 УК, которая предусматривает ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — рассказал он.

Юрист добавил, что наличие государственных номеров на транспортном средстве свидетельствует о конкретном владельце. Сдвигать машину с места имеет право только он.

Если же на автомобиле нет номеров или есть явные признаки «брошенности», такие как разбитые стекла, в первую очередь необходимо попытаться найти владельца и попросить его убрать машину.

Если сделать это не удается, то нужно направить письменное заявление и фотографии в несколько инстанций. Следует обратиться к участковому инспектору, управляющей компании, деятельным людям или товариществу собственников жилья.

Эксперт добавил, что можно направить соответствующее заявление в местную администрацию. По его словам, в ответ на жалобу должна быть направлена специальную комиссию, которая на месте установит, является ли машина брошенной, и будет вместе с ГИБДД искать ее владельца.

Если же собственник не будет найден, то по судебному решению такой автомобиль может быть снят с учета и отправлен на специализированную свалку.

Ранее российских водителей предупредили о последствиях украшения авто гирляндами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами