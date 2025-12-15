На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как вытащить застрявший в снегу автомобиль

Автоэксперт Солдатов: вытащить застрявшую в снегу машину поможет «раскачка»
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Вытащить застрявшую в снегу машину можно попробовать с помощью «раскачки» или подкладывания под колеса досок. Об этом RT рассказал автоэксперт Роман Солдатов.

«Когда водитель понимает, что застревает в снегу, нужно не пробовать газовать вперед. Это может усугубить ситуацию. Если движение вперед уже невозможно, стоит попробовать сдать назад и выехать по той части дороги, по которой заехали в снежный тупик», — предупредил специалист.

При этом, по его словам, если автомобиль оборудован полным приводом, то необходимо включить его.

Выбраться из снега также поможет метод «раскачки». Эксперт объяснил, что нужно аккуратно подать вперед, а затем назад, чтобы утрамбовать снег. Однако важно не давить на газ и тормоз всей силой. Помимо этого, можно попробовать раскопать снег под автомобилем и перед ним, а также очистить арки, отметил Солдатов.

Также попробовать вытащить застрявшую машину можно с помощью подкладывания под колеса досок, веток и других предметов, которые вернут сцепление. Однако следует помнить, что как только автомобиль тронется, все, что было у него под колесами, начнет вылетать, предупредил специалист.

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов до этого предупредил, что при выезде автомобиля на гололедицу необходимо значительно снизить скорость, не используя для этого педаль тормоза. По его словам, сбавлять скорость следует до приемлемых значений.

Ранее автоэксперт рассказал, как избежать проблем с двигателем машины зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами