Россиянам рассказали, как вытащить застрявший в снегу автомобиль

Вытащить застрявшую в снегу машину можно попробовать с помощью «раскачки» или подкладывания под колеса досок. Об этом RT рассказал автоэксперт Роман Солдатов.

«Когда водитель понимает, что застревает в снегу, нужно не пробовать газовать вперед. Это может усугубить ситуацию. Если движение вперед уже невозможно, стоит попробовать сдать назад и выехать по той части дороги, по которой заехали в снежный тупик», — предупредил специалист.

При этом, по его словам, если автомобиль оборудован полным приводом, то необходимо включить его.

Выбраться из снега также поможет метод «раскачки». Эксперт объяснил, что нужно аккуратно подать вперед, а затем назад, чтобы утрамбовать снег. Однако важно не давить на газ и тормоз всей силой. Помимо этого, можно попробовать раскопать снег под автомобилем и перед ним, а также очистить арки, отметил Солдатов.

Также попробовать вытащить застрявшую машину можно с помощью подкладывания под колеса досок, веток и других предметов, которые вернут сцепление. Однако следует помнить, что как только автомобиль тронется, все, что было у него под колесами, начнет вылетать, предупредил специалист.

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов до этого предупредил, что при выезде автомобиля на гололедицу необходимо значительно снизить скорость, не используя для этого педаль тормоза. По его словам, сбавлять скорость следует до приемлемых значений.

Ранее автоэксперт рассказал, как избежать проблем с двигателем машины зимой.