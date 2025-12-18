На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае GAC Honda остановит выпуск автомобилей

GAC Honda приостановит производство автомобилей из-за нехватки чипов
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Совместное предприятие GAC Honda приостановит производство автомобилей с 29 по 31 декабря из-за проблем с поставками полупроводниковой компании Nexperia. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

Nexperia производит микросхемы, которые широко используются в электронных системах автомобилей.

Отмечается, что Honda является соучредителем на территории КНР двух совместных предприятий с китайскими автопроизводителями GAC и Dongfeng.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что «АвтоВАЗ» предположительно свернула выпуск автомобилей Lada Aura.

Производство могло быть остановлено еще в июле из-за крайне низкого спроса: за первые восемь месяцев 2025 года, по предварительным данным, было продано всего 792 машины.

Согласно информации канала, почти половина покупателей — 47% — составили юридические лица, преимущественно корпоративные клиенты. Даже в регионах-лидерах продаж, таких как Самарская область, Москва и Санкт-Петербург, у дилеров остаются непроданные автомобили. По планам «АвтоВАЗа», в 2024 году должно было быть выпущено три тысячи Lada Aura, а в 2025-м — ещё восемь тысяч, однако дилеры оценивают фактическое производство не выше пяти–шести тысяч машин.

Lada Aura предлагалась в двух версиях: premier — от 2,6 млн рублей, и status — от 2,8 млн рублей, отличавшихся кожаным салоном, увеличенным радиусом колес и полноценным запасным колесом вместо «докатки».

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей XCite прекращен в Санкт-Петербурге.

