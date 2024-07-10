Стало известно, сколько автомобилей «Волга» будет выпускаться ежегодно в Нижнем Новгороде

Объемы производства автомобиля «Волга», выпуск которого наладит Нижегородский автомобильный кластер совместно с партнером, составят около 100 тыс. в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

«Они [Нижегородский автомобильный кластер] планируют порядка 100 тыс. автомобилей производить. Это примерный объем, который они производили когда-то «Волги», — заявил министр.

В мае на выставке в Нижнем Новгороде были представлены три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40.

Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были.

По данным «Автостат», стоимость российского седана Volga C40 может составить 2,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что седан C40 станет первой моделью бренда Volga, которую начнут выпускать на заводе в Нижнем Новгороде в 2024 году.