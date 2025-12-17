Россиянам рассказали о новом порядке продления водительских прав в 2026 году

Юрист Жигатов: заменить водительские права в 2026 году можно будет только лично

С 1 января 2026 года в России не будет действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений. Теперь для замены прав будет необходимо лично обратиться в государственные органы и пройти медицинский осмотр. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов.

Специалист отметил, что автоматическое продление касается только тех удостоверений, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Такие документы оказались продлены на три года. Однако россиянам, чьи водительские права истекают после 31 декабря 2025-го, нужно готовиться к замене по стандартным правилам и начинать заниматься оформлением нужных документов заранее.

Адвокат напомнил, что водителям необходимо пройти медицинский осмотр, получить справку, подать заявление в ГИБДД или через «Госуслуги», а также оплатить госпошлину.

По словам эксперта, причиной ужесточения порядка стала необходимость регулярного контроля за состоянием здоровья обладателей водительских удостоверений. Юрист отметил, что езда с недействительными правами грозит административной ответственностью. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

До этого МВД РФ выдвинули предложение приравнять возможность показывать водительские удостоверения в МАХ с предъявлением оригинала документов. Отмечается, что предъявление водительских сведений, а также страховки и технического паспорта транспортного средства будет осуществляться с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии МАХ с «Госуслугами».

