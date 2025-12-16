В Курганской области Hyundai Accent с человеком разбился в жестком ДТП

В Катайском округе Курганской области автомобиль Hyundai влетел в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

«Авария произошла вчера вечером на 144-м километре трассы Екатеринбург — Курган. Водитель Hyundai Accent 2003 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят и полностью разбит кузов, отсутствуют стекла. По данным канала, к месту ДТП прибыли сотрудники скорой помощи, но выяснилось, что травмы, которые получил 22-летний водитель Hyundai, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.

Ранее под Брянском разбился автобус с детьми.