«Москвич» распространил видео своих новых кроссоверов

«Москвич» опубликовал видео с новыми кроссоверами М70 и М90

Российский автобренд «Москвич» распространил в своем Telegram-канале видео с новыми кроссоверами М70 и М90.

«Москвич М70 и Москвич М90 отличаются широким набором технологичных опций и призваны дарить водителю уверенность в любой ситуации, а выверенные настройки шасси, ориентированные на российского потребителя, выгодно отличают управляемость новых моделей от подавляющего большинства конкурентов», — заявили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что «Москвич М70» будет построен на базе кроссовера MG HS.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

«Москвич М90» получит двухлитровый мотор, «автомат» полный привод.

Продажи кроссоверов «Москвич» М70 и М90 начнутся в конце первого квартала 2026 года. Цены и оснащение автомобилей пока неизвестны.

