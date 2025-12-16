Завод «Москвич» начал выпуск двух новых кроссоверов

Российский автозавод «Москвич» начал производство кроссоверов M70 и M90 в рамках новой продуктовой линейки «М», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«На площадке завода «Москвич» сегодня стартовало производство кроссоверов C-SUV и D-SUV сегментов, которые будут именоваться «Москвич М70» и «Москвич М90», — сообщили в пресс-службе.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм «Москвич М70» в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

«Москвич М90» получит двухлитровый мотор, «автомат» полный привод.

До этого стало известно, что в России в ноябре 2025 года было продано 1,4 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В свою очередь глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что падение продаж автомобилей «Москвич» связано с политикой предприятия, которое их выпускает.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.