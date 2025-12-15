На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США отказались идти на компромисс с Украиной по мирному плану

WSJ: переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине были сложными
Jonathan Ernst/Reuters

США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине не пошли на компромисс по своему проекту мирного соглашения об урегулировании конфликта, переговоры были «сложными». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились «в перетягивание каната». Соединенные Штаты настаивают на принятии решений до конца года, в то время как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что сохраняются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать.

Накануне в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и Зеленского.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у США вряд ли получится что-то хорошее на бумаге в части урегулирования конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами.

Ушаков добавил, что Россия пока не видела обновленный мирный план США. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. По словам помощника президента, у РФ будут очень резкие возражения, если поправки не будут соответствовать позиции, которую ранее высказывала Москва на переговорах с американскими представителями.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Трамп спорят из-за территориальных уступок Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
