В Петербурге вороны катались по припаркованной машине и попали на видео

В Петербурге на видео попало, как вороны скатывались по стеклам автомобиля

В Санкт-Петербурге вороны катались по припаркованному автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Наблюдаем, как черные вороны на озорном устроили зимние покатушки на припаркованной в Приморском районе машине. Под окнами в ЖК «Юбилейный квартал» весело скатывались с заснеженных стекол, как с горки, бодро разворачивались и забирались обратно», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели происходящее на видео. На кадрах заметно, как птицы на лапах съезжают по заснеженным стеклам припаркованного красного автомобиля.

