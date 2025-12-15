На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, из-за чего конфликтуют с соседями

Почти 10% опрошенных россиян конфликтуют с соседями из-за громких вечеринок
Shutterstock

Серьезные конфликты у россиян с соседями случаются довольно редко. 62% никогда не сталкивались со спорами. У каждого пятого были небольшие недопонимания, которые не переходили в открытую ссору. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» и финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»). 2% стараются избегать любых контактов.

Среди причин конфликтов лидирует шум (8%) — ремонт, вечеринки и другие бытовые ситуации. Еще по 5% приходится на вопросы с мусором, курением, парковкой, а также на заливы или повреждение имущества.

Если конфликт все же возникает, чаще всего он решается между соседями самостоятельно. Три четверти респондентов ответили, что не имели конфликтов с жителями своего дома вовсе, 16% сумели прийти к согласию после разговора. А к полиции и управляющей компании обращались по 4% опрошенных, через суд конфликт решал только 1% респондентов.

Большинство (72%) опрошенных россиян считают, что их отношения с соседями можно назвать «нормальными», но без тесного общения. Дружбу поддерживают 15% опрошенных. 8% признались, что совсем не знают тех, кто живет рядом. 3% отметили, что отношения бывают напряженными. 43% респондентов знают по именам от одного до пяти соседей. По 14% знакомы практически со всеми или, наоборот, ни с кем. Еще 4% знают жильцов соседних квартир только в лицо. Желание помогать соседям зависит от ситуации. 70% могут прийти на помощь, если позволят обстоятельства, 13% готовы выручить в любой ситуации, а 8% принципиально никогда не помогают.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам напомнили о запрете на шумные вечеринки и ремонт ночью.

