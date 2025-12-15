Раскрыта просьба Зеленского и Рютте к фон дер Ляйен, связанная с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не отвечать на критику со стороны президента США Дональда Трампа, опасаясь, что он прекратит поддержку Киева. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский и Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку», — говорится в публикации.

При этом в издании обратили внимание, что высокопоставленные чиновники ЕС возмущены из-за молчания фон дер Ляйен по поводу резких заявлений американской администрации. По данным источников, некоторые лидеры стран даже предложили обходить Брюссель в качестве канала связи с Трампом и его командой.

До этого Дональд Трамп заявил о разрушении Европы в связи с ростом военных расходов стран НАТО и финансовыми затратами на поставки вооружения Украине. По мнению американского лидера, если Европа продолжит в том же духе, то многие ее страны будут нежизнеспособными.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что некоторые европейские лидеры сами разрушают свои государства. В частности, он упомянул миграционную проблему, из-за которой «большинство европейских государств разлагаются».

Ранее стало известно о споре Евросоюза и Трампа из-за территориальных уступок Украины.