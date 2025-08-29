В Москве утвердили проект транспортного узла «Лухмановская»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.



«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Мэр столицы отметил, что «Лухмановская» станет новым местом для приезжих автомобилистов, в том числе по трассе М-12 «Восток». У них, по словам Собянина, будет возможность оставить машину и пересесть на городской транспорт. Новый транспортный узел позволит снизить нагрузку на дороги Москвы.

До этого глава города рассказал о планах развития общественного транспорта в столице. По его словам, к 2030 году власти планируют довести этот показатель до 75%, чтобы на московские дороги не заезжало свыше 3,5 млн автомобилей в сутки.

Ранее стало известно, что одну из линий московского метро планируют продлить до Сколково.