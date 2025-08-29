На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве утвердили проект транспортного узла «Лухмановская»

Собянин: утвержден проект планировки транспортного узла «Лухмановская»
true
true
true
close
Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.
 
«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Мэр столицы отметил, что «Лухмановская» станет новым местом для приезжих автомобилистов, в том числе по трассе М-12 «Восток». У них, по словам Собянина, будет возможность оставить машину и пересесть на городской транспорт. Новый транспортный узел позволит снизить нагрузку на дороги Москвы.

До этого глава города рассказал о планах развития общественного транспорта в столице. По его словам, к 2030 году власти планируют довести этот показатель до 75%, чтобы на московские дороги не заезжало свыше 3,5 млн автомобилей в сутки.

Ранее стало известно, что одну из линий московского метро планируют продлить до Сколково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами