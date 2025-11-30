На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: золотой BMW устроил дрифт на закрытом мосту на западе Москвы

В Москве водитель золотистого BMW устроил дрифт на мосту и попал на видео
true
true
true

В Москве водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

До этого в Бурятии неизвестные напали на прохожего и обстреляли из пистолетов проезжающий автомобиль.

Ранее в Красноярске кусок чугунного люка влетел в салон авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами