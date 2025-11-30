Видео: золотой BMW устроил дрифт на закрытом мосту на западе Москвы

В Москве водитель золотистого BMW устроил дрифт на мосту и попал на видео

В Москве водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

