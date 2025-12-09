Россиянам рассказали, как часто нужно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Попов: за зиму нужно помыть машину не менее четырех раз

Зимой автомобиль важно помыть не менее четырех раз. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

Специалист объяснил, что в холодное время года необходимо смывать с машины соль.

«Все зависит от погоды. Если у нас будет зима как сейчас, то соль так и не привезут на дорогу. Если будет зима снежная и будут обильно солить и поливать дороги, конечно, все это нужно смывать регулярно и залезать во все полости», — рассказал эксперт.

По его словам, всего за зиму можно помыть машину от четырех до пяти раз. При этом важнее не частота процедуры, а методы. Попов объяснил, что зимой необходимо детально мыть автомобиль, завершая уход обработкой воском. Это средство создает тонкую пленку, которая предотвращает возникновение коррозии.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого рассказал, что для защиты кузова автомобиля от царапин и коррозии в холодное время года важно качественное покрытие и своевременная профилактика. Специалист посоветовал использовать для защиты лакокрасочного покрытия полиуретановую пленку, воск или керамическое покрытие.

