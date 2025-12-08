На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, можно ли получить штраф за гирлянду на автомобиле

Юрист Дмитрук: россияне могут получить штраф за гирлянду на автомобиле
true
true
true
close
Shutterstock AI/Shutterstock/FOTODOM

Российское законодательство не содержит прямого запрета на использование гирлянд для украшения автомобиля. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист группы компаний «Алтегра» Юлия Дмитрук.

Однако, по ее словам, водители рискуют получить штраф, если разместят новогодний атрибут на лобовых, боковых стеклах, зеркалах заднего вида. Кроме того, гирлянда не должна мешать работе систем авто, закрывать фары, поворотники или стоп-сигналы, а также государственный регистрационный знак. На передней части машины не должны быть гирлянды красного цвета, на задней части автомобиля – желтого и белого цвета.

«Если работающая гирлянда будет похожа на спецсигнал, то можно лишиться права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет», — заключила Дмитрук.

Депутат Госдумы Александр Якубовский до этого говорил, что россиянам нужно помнить о правилах пожарной безопасности и нормах эксплуатации общего имущества при установке гирлянд с внешней стороны окон. Если выяснится, что допущено нарушение, то за это грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами