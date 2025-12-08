Юрист объяснила, можно ли получить штраф за гирлянду на автомобиле

Российское законодательство не содержит прямого запрета на использование гирлянд для украшения автомобиля. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист группы компаний «Алтегра» Юлия Дмитрук.

Однако, по ее словам, водители рискуют получить штраф, если разместят новогодний атрибут на лобовых, боковых стеклах, зеркалах заднего вида. Кроме того, гирлянда не должна мешать работе систем авто, закрывать фары, поворотники или стоп-сигналы, а также государственный регистрационный знак. На передней части машины не должны быть гирлянды красного цвета, на задней части автомобиля – желтого и белого цвета.

«Если работающая гирлянда будет похожа на спецсигнал, то можно лишиться права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет», — заключила Дмитрук.

Депутат Госдумы Александр Якубовский до этого говорил, что россиянам нужно помнить о правилах пожарной безопасности и нормах эксплуатации общего имущества при установке гирлянд с внешней стороны окон. Если выяснится, что допущено нарушение, то за это грозит штраф до 15 тыс. рублей.

