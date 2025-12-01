На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, в каких случаях внешние гирлянды на окнах грозят штрафом

Депутат Якубовский: за наружные гирлянды на окнах грозит штраф до 15 тыс. рублей
Depositphotos

Россиянам нужно помнить о правилах пожарной безопасности и нормах эксплуатации общего имущества при установке гирлянд с внешней стороны окон. Если выяснится, что допущено нарушение, то за это грозит штраф до 15 тыс. рублей, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Внешние стены дома, фасад и наружные откосы не принадлежат владельцу квартиры – это общее имущество собственников, подчеркнул парламентарий. Поэтому при желании закрепить гирлянду снаружи необходимо получить согласие управляющей компании или ТСЖ, чтобы в будущем исключить споры.

«Отдельное внимание — пожарной безопасности. На внешнюю сторону окна допускается устанавливать только сертифицированные уличные гирлянды с влагозащитой. Использование домашних, предназначенных для помещений, мобильных удлинителей или некорректного подключения создают риск короткого замыкания», — пояснил Якубовский.

Если такие нарушения обнаружатся, то по ст.20.4 КоАП грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Однако, как показывает опыт, при безопасном размещении сертифицированной гирлянды и без рисков пожарной безопасности такие ситуации, чтобы человека наказывали штрафом, возникают редко, отметил депутат. При этом он предупредил , что если у УК или ТСЖ возникнут вопросы к внешнему крепежу, проводам и так далее, то они вправе потребовать демонтажа гирлянды.

До этого председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин рассказал, что утверждения о том, что за новогоднюю гирлянду на балконе и в подъезде можно получить штраф, не соответствуют действительности, поскольку это не является перепланировкой, реконструкцией или переустройством. Самое главное в данном случае — соблюдение правил пожарной безопасности. Должно использоваться исправное оборудование, которое не содержит горючих, легко воспламеняющихся материалов, предупредил он.

Ранее эксперт предупредила, что ёлки и гирлянды в офисе грозят российским компаниям штрафами.

