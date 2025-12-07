Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

На участке Военно-Грузинской дороги приостановили движение грузовиков. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что меры действуют с 18:15 до особого распоряжения на участке Владикавказ --населенный пункт Ларс в обоих направлениях. В МЧС объяснили, что в Грузии ухудшились погодные условия и обеспечить безопасный проезд автомобилей стало невозможно.

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий РФ с Грузией и Арменией. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на трассе в целях безопасности.

До этого в пермском аэропорту Большое Савино из-за снегопада начали задерживаться рейсы. А борту FV 5570 из Шарм Эль Шейха пришлось «уйти» на запасной аэродром в Екатеринбург. В аэропорту отметили, что статус рейса можно проверить на сайте Большого Савино или по номеру +7 (342) 299-17-71.

Ранее россиянка показала пробку на Верхнем Ларсе.