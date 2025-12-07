На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге ограничили из-за непогоды
true
true
true
close
Денис Абрамов/РИА Новости

На участке Военно-Грузинской дороги приостановили движение грузовиков. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что меры действуют с 18:15 до особого распоряжения на участке Владикавказ --населенный пункт Ларс в обоих направлениях. В МЧС объяснили, что в Грузии ухудшились погодные условия и обеспечить безопасный проезд автомобилей стало невозможно.

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий РФ с Грузией и Арменией. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на трассе в целях безопасности.

До этого в пермском аэропорту Большое Савино из-за снегопада начали задерживаться рейсы. А борту FV 5570 из Шарм Эль Шейха пришлось «уйти» на запасной аэродром в Екатеринбург. В аэропорту отметили, что статус рейса можно проверить на сайте Большого Савино или по номеру +7 (342) 299-17-71.

Ранее россиянка показала пробку на Верхнем Ларсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами